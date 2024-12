Colo Colo tuvo una jornada clave en materia de refuerzos para ir a negociar con todo en los primeros días del 2025. El Cacique tuvo su reunión de directorio en la que salió humo blanco por Claudio Aquino y se aclaró el panorama de algunos otros nombres.

Uno de los temas a tratar eran las renovaciones de los últimos dos jugadores que pidió Jorge Almirón. Estos son Erick Wiemberg y Marcos Bolados, donde el primero ya tiene todo listo hasta con los jugadores que irán a préstamo a Unión La Calera. No obstante, la situación del segundo está en duda.

El héroe en el cierre de la temporada 2024 y hombre clave para alcanzar la estrella 34 todavía no sabe si seguirá en el club. De hecho, su situación es tal que no fue ni tema en la reunión de directorio de este lunes.

Marcos Bolados sigue sin aclarar su continuidad en Colo Colo

Entre las renovaciones que falta definir en Colo Colo, la de Marcos Bolados es quizás una de las que más ha llamado la atención. El delantero fue vital para ganar el Campeonato Nacional y parecía tener todo listo para quedarse.

Marcos Bolados todavía no cierra su continuidad en Colo Colo. Foto: Photosport.

En las últimas semanas hasta se había hablado de que el jugador había llegado a acuerdo al presentarse en los exámenes médicos. No obstante, eso está lejos de ser así y hoy se transforma en la gran incógnita del club.

Así por lo menos lo reveló el periodista Edson Figueroa en su canal de YouTube, donde contó detalles de lo ocurrido con su caso en la reunión de directorio. “El tema está paralizado“, dijo en señal de alerta.

“No se tocó el tema, no sabemos qué está pasando respecto a la situación de Marcos Bolados. No tengo la respuesta de si seguirá o no“, complementó el comunicador.

Si bien el jugador manejaba algunas opciones para ir al extranjero, lo cierto es que ninguna de ellas ha avanzado. Todo indica que su deseo es esperar una oferta para ver la posibilidad, pero por ahora su futuro está en el aire.

Marcos Bolados tendrá que definir pronto lo que pasará con su continuidad en Colo Colo. Boladios fue clave y tiene el visto bueno de Jorge Almirón para quedarse, pero lo cierto es que hoy está lejos de renovar.

¿Cuáles son los números de Marcos Bolados en Colo Colo?

Marcos Bolados puede dejar Colo Colo luego de haber disputado un total de 212 partidos oficiales. En ellos ha marcado 31 goles, ha aportado con 30 asistencias y llega a los 11.397 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo espera aclarar la situación de Marcos Bolados para enfocarse en su primer amistoso de la temporada 2025. El Cacique tendrá acción el día 9 de enero cuando, desde las 18:00 horas, enfrente a Santiago Wanderers.