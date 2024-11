El ex volante albo lideró particular registro que ahora lo tiene como opción en Boca Juniors.

La salida de Leonardo Gil en Colo Colo sigue dando coletazos en el fútbol chileno y en el propio Estadio Monumental. Es que tras llegar en 2021 a los albos, el nacido en argentina se despide con un impecable registro.

Y pese a ser cuestionado y alternar en la titularidad en los últimos encuentros con Jorge Almirón, las estadísticias están a favor del Colorado, quien desde el mediocampo fue dueño de las jugadas que terminaron en goles colocolinos.

Justamente, la cuenta especializada en números futboleros, Opta Javier, dio a conocer la impecable campaña de Gil en materia de asistencias durante los tres últimos años con Colo Colo.

Gil como el más asistidor en Chile

Según la información de la cuenta Opta Javier, “ningún jugador dio más asistencias en las últimas tres temporadas de la Primera de Chile que Leonardo Gil, con 16. Además, en ese lapso aportó seis goles”.

El más habilitador del fútbol chileno /Photosport

Y claro, pese a no ser habitual titular en el último torneo, el “Colo” comandó las ofensivas albas y lideró la materia de pases que terminaron en goles del Cacique, lo que hoy lo tiene como incluso opción en Colo Colo.

En diálogo con Radio La Red, el ahora ex albo reconoció el interés bostero señalando que “a mi no me llamaron de Boca, pero sí a mi representante, estuvo hablando con una persona del Consejo. Sería muy lindo, ojalá que se pueda dar, así que estoy esperando”.

“Estoy disponible para charlar, porque Boca es Boca. Todo el mundo sabe que soy hincha. Es el sueño de cualquier jugador de un club grande”, admitió el mediocampista líder en asistencias en Chile.

En cuanto a su aprendizaje jugando por Colo Colo, Leonardo Gil fue claro y dijo que tiene lo necesario para ir a los xeneizes, explicando que “la experiencia con los partidos me hizo más jugador, mejor persona. Haber ganado títulos no es fácil, Almirón me dijo que era un jugador para Boca”.