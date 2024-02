La mala actuación de Colo Colo ante O’Higgins de Rancagua llevó a una ola de críticas a los suplentes del Cacique. Un asunto que fue analizado por Marcelo Vega en TNT Sports, donde calificó a tres jugadores albos con nota roja.

El primero fue Matías Moya, a quien le puso un 2,5. “Matías Moya… dos años, muy poco ha jugado y poco ha demostrado. Oportunidades ha tenido, el año pasado empezó como titular ante Copiapó”, señaló.

Luego indicó que “aparece poco, no es destacable. Por algo llegó al equipo más grande. Más allá de que el equipo no juegue bien, ¡demuestra algo! Estos jugadores después dicen que que están sin confianza, que tiene pocos minutos, pero ha tenido opciones para demostrar algo más. Por algo Bolados le ganó el puesto”.

Pasó después a Ramiro González, a quien calificó con un 2. “Lento, sin fútbol. La lentitud no es de ahora, él juega así, no es de velocidad. Técnicamente no es muy bueno, lo mejor es el cabezazo. En la salida le cuesta. Lo suyo es el rechazo, salir a cabecear. Jugar ante un equipo que tira muchos centros”, comentó Vega.

Críticas al refuerzo de Colo Colo

Luego llegó el turno de Guillermo Paiva, delantero paraguayo arribado en los últimos días al estadio Monumental. “Al refuerzo le pido más. Toma malas decisiones”, comentó al ponerle un paupérrimo 1,5.

“Se va al mediocampo a tirar pelotazos, eso no es lo suyo. No es lanzador. Tiene que mostrar algo más. Es refuerzo. No es difícil jugar más que Lezcano, que en los primeros partidos hizo goles. Soy exigente”, cerró el Tobi.