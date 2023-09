Daniel Morón se sumó a Esteban Pavez en los reclamos contra el arbitraje del partido entre Colo Colo y Deportes Copiapó. En diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa, el gerente deportivo del Cacique fue duro y aseguró que no hubo justicia para ambos lados.

“Es muy reiterado. Como que uno siempre se queja del arbitraje, pero hay que repetirlo. Nosotros tuvimos un jugador menos, que es Carlos Palacios, por una falta que le hicieron en el partido anterior, hace 15 días atrás, que no se juzgó como se tenía que juzgar”, partió diciendo.

El gerente deportivo de los albos contó que habló con los jueces y comunicó que le “pareció excesivo el tiempo que se perdió en el partido y no se justificaba con lo que se dio de descuentos. Las cosas más claras son esas, que a veces no es la misma justicia para un lado o para otro”.

“Pondré un caso. Hugo Roldán se acercó al árbitro y le dijo ‘¿por qué me echaste?’. Él respondió que ‘sólo por acercamiento’. Yo le pregunté qué le pasó cuando protestó Richard Leyton, que salió de la banca, llegó a la mitad de la cancha, le protestó y sacó amarilla… es lo mismo”, continuó.

“Cuando no hay justicia en ese sentido, igualdad de criterio, entonces me llama la atención. No puedo dejar de manifestarlo, sé que a los árbitros les duele que estemos constantemente diciendo, pero los errores no los cometo yo, los cometen ellos”, disparó.

“Yo castigaría a alguien que dice cosas que no son. Puedo decir estas cosas del partido anterior, puedo decir, no lo vi yo, está la causa. Después las imágenes de televisión dicen todo. Entonces, si alguien va a castigar a alguien porque dice algo evidente, me parecería injusto. Sí estoy de acuerdo que a uno lo castiguen cuando comete una injusticia o dice cosas que no son”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo salta a la cancha el sábado 23 de septiembre para uno de sus desafíos más importantes del año: enfrentar a Cobresal. Los albos necesitan ganarle sí o sí a los mineros para no decirle adiós definitivo al título del Campeonato Nacional.

¿Cómo marcha Colo Colo en la tabla de posiciones?

Colo Colo se ubica en el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. Tiene 36 puntos, los mismos de Palestino. Más arriba marchan Huachipato (40) y el sólido puntero, Cobresal (46).