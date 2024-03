Gloria de Colo Colo revienta sin piedad a Damián Pizarro: "No está para jugar en el primer equipo"

Un inicio de temporada para el olvido está teniendo Colo Colo en el Campeonato Nacional, porque jugadas las cinco primeras fechas suma apenas siete puntos, tras dos triunfos, dos derrotas y un empate.

Este domingo el equipo de Jorge Almirón visitó a Coquimbo Unido y una vez más se quedó en blanco, porque no le pudo marcar al elenco Pirata y empataron 0-0.

El 9 titular del Cacique fue Damián Pizarro, de opaco rendimiento, situación que fue analizada por el ex atacante de los albos José Luis Álvarez, quien en contacto con Bolavip simplemente mandó al futbolista que fue adquirido por Udinese a jugar con juveniles.

“Damián Pizarro, algo le pasó a ese muchacho, lo cambiaron, algo le sucedió. No sé, no está para jugar en el primer equipo, tienen que traer una persona ahí, que sea un referente, un tipo que sea bueno, que aguante. Está este otro cabro el argentino (Leandro Benegas), pero no juegan”, expresó el Pelé Álvarez.

“Colo Colo juega para atrás”

Las críticas del ex delantero de Colo Colo no se quedaron ahí, porque bajo su punto de vista el rendimiento contra Coquimbo fue malo y destrozó la idea de juego de Almirón.

“Realmente un partido malo, no sé, hace rato venimos jugando así. Definitivamente los jugadores no ayudan a que uno haga un comentario. El árbitro horrible también”, expresó.

“Juegan para atrás, no juegan a nada. Estoy preocupado porque con esto no llegamos a ninguna parte. Perdimos dos puntos hoy día”, cerró José Luis Álvarez, quien ganó cuatro títulos en Colo Colo.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.