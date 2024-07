En medio de la búsqueda de Colo Colo por el segundo y tercer refuerzo para los última mitad del año, el periodista Cristián Caamaño explotó por una realidad del Cacique que lo tiene sorprendido, esto debido a que los albos irían por otro defensa central.

En Deportes en Agricultura este jueves, el rostro de la 92.1 FM se mostró perplejo por las decisiones de muchos canteranos de Colo Colo, a quienes los consideró como jugadores sin hambre de éxito, esto por permanecer en el estadio Monumental sin grandes oportunidades de minutos.

“Colo Colo tiene a Alan Saldivia y Maximiliano Falcón. Ramiro González, Emiliano Amor, Daniel Gutiérrez, Bruno Gutiérrez y Jeyson Rojas como potenciales defensas centrales. Y ahora busca un octavo central, un equipo que juega con línea de cuatro”, lanzó de entrada Caamaño.

Agregó que “por eso digo que en algún momento hay que hacer una pérdida y mandar a préstamo a estos chicos. ¡Mándalos a préstamo! Y si no juegan, sácatelos, mándalo a préstamo. Y para qué formas jugadores si después tienes que andar trayendo a cada rato. Si no te dan el ancho, mándalos a préstamo”.

“¿Carabalí sigue en Colo Colo?”

“Cuando los clubes quieren foguear a sus jugadores… cuántos partidos ha jugado Rojas en los últimos tres años. Lo mismo Daniel Gutiérrez. Bruno Gutiérrez el que más”, complementó.

Ahí fue cuando Caamaño se puso aún más punzante con un análisis durísimo, que terminó puntualmente en el caso de Omar Carabalí, el arquero ecuatoriano y nacionalizado chileno, formado en las juveniles del Cacique, y que volvió de su préstamo en La Calera.

Dura crítica de Caamaño a Carabalí y otros en Colo Colo.

“¿Qué los chicos no se quieren ir? Entonces tenemos una falta de hambre tremenda. Alguno se querrá ir, yo creo… Oye, ¿y Omar Carabalí todavía está en Colo Colo? Eso es otra falta de hambre”, expuso.

Caamaño sentenció que “es un arquero que jugó todo el año pasado como titular en Primera, que se demostró asimismo que puede jugar, que no ocupa plaza de extranjero. ¿Qué está pasando con estos jugadores de Colo Colo que no se quieren ir a jugar a otro lado?¿Cómo no va a haber un equipo para Omar Carabalí que ya lleva mucho tiempo esperando? Muchas veces es el jugador el responsable y no el club”.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Santa Cruz?

El partido de ida entre Santa Cruz y Colo Colo, por las semifinales regionales de la Copa Chile, se jugará este domingo 7 de julio, a partir de las 17:30 horas en el estadio La Granja.