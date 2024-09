Maximiliano Falcón ha sido uno de los pilares de la campaña 2024 de Colo Colo, pero luego de su expulsión ante River Plate las cosas pueden cambiar radicalmente. El Peluca vio la tarjeta roja en la Copa Libertadores tras pelearse con Paulo Díaz en una situación que ahora lo golpea de lleno.

En el triunfo ante Cobresal este fin de semana, el zaguero estuvo en la banca y no sumó minutos. Para muchos esto tenía que ver con guardarlo para el clásico con Universidad Católica por acumulación de amarillas, pero en las últimas horas destaparon que no sería esa la razón.

Jorge Almirón parece no estar muy contento luego de la expulsión del Peluca contra River Plate y su presencia ante los Cruzados está en duda. Una noticia que impacta a los hinchas del Cacique, quienes querían verlo una vez más en su caliente cara a cara con Fernando Zampedri.

Maximiliano Falcón en duda para el partido con la UC

Maximiliano Falcón puede ser uno de los grandes ausentes en la formación titular de Colo Colo ante Universidad Católica. El panorama cambió por completo para el Peluca tras su expulsión ante River Plate, en lo que para algunos es un tirón de orejas claro de Jorge Almirón.

Maximiliano Falcón puede pagar muy cara su expulsión en Colo Colo en la llave contra River Plate. Foto: Photosport.

El periodista Rodrigo López reveló en las pantallas de DSports a los jugadores que pueden ver minutos ante los Cruzados. Ahí remarcó que Gonzalo Castellani está en duda y que tanto Arturo Vidal como Mauricio Isla volverán a la titularidad. Pero al hablar del zaguero, el tono fue otor.

“Ojo con lo de Falcón. En algún momento comentamos que quizás estaba tocado, pero la expulsión ante River Plate también le perjudicó un poco para no ser titular. Hubo un tirón de orejas“, señaló.

Y es que además de la torpe situación por la que se ganó la tarjeta roja en Copa Libertadores, el Peluca permitió que Colo Colo probara algo que venía intentando hace rato. La línea de tres con Alan Saldivia, Emiliano Amor y Erick Wiemberg dejó un buen sabor, por lo que se afirma para la recta final de la temproada.

“Aparte, también el buen nivel que ha mostrado Emiliano Amor. Esa línea de tres que anduvo bien en el Más Monumental y que a Almirón le gustó mucho, con Cobresal también, porque prácticamente no le llegaron a Brayan Cortés. Quedó bastante conforme con la línea de tres con Saldivia, Amor y Wiemberg”, enfatizó el periodista.

Finalmente y aún jugando al misterio con si será titular o no, Rodrigo López dejó el aviso de que el charrúa no la tendrá fácil para volver a la titularidad. “Empieza a perder terreno. No digo que no vaya a ser titular, pero hoy está muy fuerte la disputa en esa línea”.

Maximiliano Falcón tendrá que dar la pelea en los próximos días para volver a ganarse una camiseta de titular en Colo Colo. El Cacique necesitará de todos sus jugadores en un mes de octubre donde se jugarán el todo o nada esta temporada y el Peluca puede tener un rol fundamental.

¿Cuáles son los números de Maximiliano Falcón esta temporada?

Tras su expulsión ante River Plate, Maximiliano Falcón llegó a un total de 34 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 2 goles, no registra asistencias y alcanza los 2.819 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo con la UC?

Colo Colo y Universidad Católica animarán un clásico que será vital en la lucha en la cima del Campeonato Nacional. El encuentro está programado para este jueves 3 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental.