Una nueva arista suma el caso de licencias de conducir falsas. Esto debido a que serán formalizados los jugadores de Colo Colo y Aníbal Mosa por la obtención irregular de dicho documento.

En específico la licencia de clase B, y que fue facilitada entre el 2016 y 2022. Protocolo irregular que se concretó a través del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Nancagua. Esto provocó la prisión preventiva para Aníbal Valenzuela Cariz, el ex encargado de dicha sección y que además postulaba a alcalde de la comuna.

La Fiscalía de Alta Complejidad solicitó fecha de audiencia y esta instancia quedó fijada para el 12 de noviembre según indica La Tercera. Lo que según el calendario de la ANFP, sería tras la última fecha del campeonato nacional. El Cacique visita a Deportes Copiapó el 10/11 en el Estadio Luis Valenzuela Hermosillo.

Entre los involucrados asoma un importante grupo del plantel de Jorge Almirón. Inclusive jugadores como Alan Saldivia, Marcos Bolados, Maxi Falcón, Óscar Opazo, Daniel Gutiérrez Diego Plaza, Dylan Portilla, Eduardo Villanueva y Lucas Soto, ya asistieron a declarar a los tribunales en la región de O’Higgins. Mismo protocolo que cumplió el presidente de Blanco y Negro.

Jugadores de Colo Colo no emitieron declaraciones al momento de llegar a tribunales en Rancagua

En dicho grupo también figuraban jugadores que están en el extranjero como Williams Alarcón, y Jordhy Thompson.

¿Qué pasará con los jugadores de Colo Colo?

En el Cacique no dejan ningún detalle al azar y ya preparan la defensa para la audiencia del mes de noviembre. Sin embargo, el abogado de Colo Colo, Matías Kunsemuller, enfatizó en que no se realizó ningún delito por parte de los jugadores albos.

“Se investiga la obtención de una licencia de conducir sin cumplir con los requisitos que determina la ley y no un delito de cohecho o falta más grave. En ninguna de las carpetas investigativas se ha mencionado ni consta que los jugadores de Colo Colo realizaran un pago de por medio a funcionarios públicos para conseguir este documento o algo que se le parezca”, aseguró al medio citado.

El abogado además reveló que “todos mis representados colaboraron con fiscalía y además entregaron al ente percutor las licencias de conducir obtenidas”.

Por lo que no descarta que las sanciones sean reducidas notoriamente en este caso. Ante esto deslizó la opción de que se termine el caso y los involucrados queden en libertad pero con ciertas condiciones: no volver a cometer una falta en un periodo de tres años para que no se reabra el caso.