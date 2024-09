Un partidazo se jugó la noche del martes en la cancha David Arellano, porque Colo Colo y River Plate sacaron chispas en el Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El primer duelo entre chileno y argentinos fue emotivo, y no se sacaron ventajas, porque el compromiso terminó 1-1, por lo que todo se va a definir en la revancha en Buenos Aires.

El entrenador de los albos, Jorge Almirón, tuvo mucho tiempo para preparar el partido contra el elenco transandino y demostró el conocimiento que tiene del cuadro riverplatense, porque le ganó en la pizarro a Marcelo Gallardo.

Las 3 claves del Colo Colo de Almirón ante el River de Gallardo

Para acceder a instancias finales de la Copa Libertadores no hay que dejar nada al azar, situación que conoce muy bien Jorge Almirón, quien con tres “armas secretas” golpeó a River Plate.

La primera de ellas es algo que siempre utiliza en Colo Colo el ex entrenador de River Plate, y es mojar mucho la cancha minutos previos al inicio del compromiso. El riego excesivo sorprendió a los jugadores argentinos, a quienes les costó acostumbrarse al gramado del Monumental de Santiago.

La segunda arma secreta tiene que ver con el rol de Arturo Vidal. Almirón le dio la confianza al ex FC Barcelona, porque pese a no llegar con ritmo futbolístico lo mandó a la cancha y lo puso en el puesto que más le acomoda, el de “box to box”. El King apareció por toda la cancha, ayudó en la defensa y también fue factor ofensivo, de hecho le dio la asistencia a Carlos Palacios para el 1-1 final.

Marcelo Gallardo fue sorprendido por Jorge Almirón. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Mientras que la tercera clave fue táctica, porque el DT de Colo Colo sorprendió con su dibujo a Marcelo Gallardo, ya que usó un sistema de 3-6-1, con un mediocampo lleno de jugadores por todos los sectores, para así presionar a River y ahogarlo para no dejarlo jugar. Acá una de las sorpresas fue el puesto de la Joya Palacios, quien se movió por todo el frente de ataque y nunca pudo ser marcado por los argentinos.

Jorge Almirón le ganó en la pizarra a Marcelo Gallardo y ahora va por el golpe final, para así meter a Colo Colo en las semifinales de la Copa Libertadores de América.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre River Plate y Colo Colo por la Copa Libertadores?

La vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores entre River Plate y Colo Colo se jugará el martes 24 de septiembre, a partir de las 21:30 horas en el estadio Monumental de Núñez.

