Colo Colo ha tenido que esperar más de lo deseado para el debut de Javier Correa. De hecho, el centrodelantero argentino de 31 años todavía no tiene su estreno con la camiseta del Cacique. Parecía que iba a jugar ante Deportes Santa Cruz en la semifinal regional de la Copa Chile 2024.

Pero sufrió una lesión muscular que lo sacó de esa llave. También del triunfo sobre la hora ante Unión Española. Aunque con el correr de los días, ese desgarro va en camino a quedar atrás. Así lo dijo el director técnico de los albos, Jorge Almirón.

“Dentro de poco Correa estará apto para entrenar y a disposición”, aclaró el DT argentino, quien tenía pensado alinear a Marcos Bolados como centrodelantero. Pero una molestia de última hora sacó al antofagastino y le dio otra chance al paraguayo Guillermo Paiva.

Aníbal Mosa junto a Javier Correa en la presentación del argentino. (Marcelo Hernandez/Photosport).

Eso sí, Almirón no quiso precisar tiempos para la primera aparición del Coco en una convocatoria. Otro que tuvo palabras sobre el ex ariete de Estudiantes de La Plata fue Arturo Vidal, quien salió del partido contra los hispanos con una lesión que asemejó a “un piedrazo”.

“Lo de Correa es mala suerte. Un jugador que fue a buscar sus cosas a Argentina, entrenó fuerte y tuvo mala suerte. Pero se recuperó bastante rápido”, expuso el Rey, quien deberá pasar por un chequeo médico para determinar la cuantía de su problema físico.

Vidal llena de ilusión a Colo Colo con el debut de Javier Correa

Arturo Vidal ya había asegurado que Colo Colo gozaría mucho con Javier Correa, aunque todavía no puede darse su debut. Y para el centrocampista de los albos la espera valdrá la pena. “Ojalá la próxima semana pueda jugar, pero no tenemos tantas lesiones”, aseguró el “23”.

“Lo mío fue raro y Bolados estaba un poco enfermo. Vienen los partidos y deben estar todos los jugadores“, fue el pálpito que dejó Vidal en la zona mixta del estadio Monumental. En la siguiente fecha del torneo, la 17°, el Cacique debe recibir a O’Higgins de Rancagua.

Ese duelo podría tener la participación de Correa. Al menos según lo que dijo el King. Si no, el trasandino de 31 años deberá aguardar con paciencia hasta la 18° fecha, cuando el Eterno Campeón irá hasta Talcahuano para medirse a Huachipato. Y ya si no puede contra los Acereros, el duelo siguiente será una nueva versión del Superclásico ante Universidad de Chile. En uno de esos partidos debería aparecer el ex Racing Club.

