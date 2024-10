Uno de los aspectos negativos que dejó para Colo Colo el triunfo en el Clásico ante Universidad Católica, fue la expulsión que sufrió su técnico Jorge Almirón, por parte del árbitro José Cabero, quien luego fue víctima de la furia del argentino.

Así lo consignó en su informe del encuentro en el Estadio Monumental, donde denuncia que “al tomar mi mano, me aprieta fuertemente, de manera irracional, desafiante e intimidante, para luego violentamente intentar forzarme a un acercamiento hacia su posición“.

Además, Cabero agrega en su reporte que “se dirige hacia la posición en donde se encontraba el cuarto árbitro, a quien también sujeta, primero de su brazo y luego de su hombro“. Un hecho que podría traerle un importante castigo a Almirón.

Sin embargo, en Colo Colo no están dispuestos a perder a su entrenador para las siguientes fechas del Campeonato Nacional, por lo que Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro hizo una férrea defensa del trasandino, e incluso le bajó el perfil al incidente con el árbitro.

Colo Colo defiende con uñas y dientes a Almirón

“Él es un tipo muy apasionado. Invadir o salir de la zona técnica no lo encuentro grave. Quizás por eso es que fueron dos amarillas”, señaló el campeón de América 1991 y hoy directivo, quien además le bajó el perfil al incidente que el DT tuvo con Cabero.

A juicio de Morón, “la señal de dar la mano… a mí no me gusta que se me caiga la mano, me gusta que me aprieten la mano. Eso es parte de un saludo. Cuando saludas a alguien, miras a la cara y tomas la mano y entregas mensaje a través de eso. No me parece nada fuera de lo normal“.

¿Podrá seguir dirigiendo en el Cacique?

La realidad es que sí. Incluso el propio reglamento de la ANFP le permite a Jorge Almirón estar en la banca alba el próximo domingo 6 de octubre, cuando reciban al Audax Italiano en el Estadio Monumental, a partir de las ocho de la noche.

¿El motivo? Las expulsiones a los técnicos “no se aplican de forma inmediata”. De hecho, el martes 8, cuando Almirón vaya al Tribunal de Disciplina, podrá defenderse y conocer la sanción que recibirá por esta situación, que si se comprueba que es grave, lo saque del resto de la temporada.