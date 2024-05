El ex arquero afirmó que el King ha demostrado con creces su vigencia en este 2024 como para renovar con los albos.

El futuro de Arturo Vidal comenzó a ser tema de debate en Colo Colo. El King termina su contrato en diciembre y debe renovar su vínculo para extender su estancia en el Monumental por un tiempo más.

Y en el Cacique ya avisaron que irán por esa renovación. Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, lanzó tras el 1-1 con Alianza Lima que “tiene las puertas completamente abiertas. Ha demostrado que está totalmente vigente, que tiene una garra tremenda”.

Uno que valoró esta postura del timonel albo fue Roberto Rojas, quien en charla con el sitio BolaVip declaró que “está bien que lo diga, así como de repente le puede tocar a otro compañero de él, que pueda renovar contrato en Colo Colo”.

Apuntando a lo que será el partido ante Cerro Porteño, el Cóndor afirmó que “va a ser difícil, los equipos paraguayos en Copa Libertadores son difíciles. Ahora a Colo Colo no le sirve el empate, tiene que arriesgarse más. El problema de este equipo es que no hace goles, ese es el problema, los delanteros no están cumpliendo su deber como el hincha espera y ese es el problema”.

“El planteamiento técnico antes de ese partido va a ser totalmente diferente a los otros, porque es la última posibilidad en Copa Libertadores que se juega”, agregó.

Para cerrar, el ex arquero avisó que “todo puede pasar, hasta lo imposible en favor de ellos. Colo Colo tiene que estar preparado para eso y preocuparse de jugar, también está bien en la parte física, técnica y táctica”.

Los números de Arturo Vidal en este 2024

Desde su arribo al Cacique el Rey Arturo ha disputado un total de 15 partidos, siendo siete en la Primera División, siete en la Copa Libertadores y uno en la Supercopa. Vidal ha anotado cuatro goles en 1.227 minutos de juego.

Arturo Vidal viene de ser clave en el 1-1 entre Colo Colo y Alianza Lima en Perú. | Foto: Photosport.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Tras la igualdad con Alianza Lima en Perú ahora Colo Colo debe centrarse en el torneo local, donde enfrentará por la fecha 13 a Palestino este domingo 19 de mayo desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

Por su parte en la Copa Libertadores 2024 los albos volverán a jugar ante Cerro Porteño el miércoles 29 de mayo desde las 20:30 (hora de Chile) en el Estadio General Pablo Rojas de Paraguay.

