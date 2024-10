Carlos Palacios es sensación en Colo Colo. En la cancha muestra talento y fuera de ella mucho desplante, pues tiene una personalidad que le agrada a muchos hinchas del fútbol chileno.

El jugador del Cacique además carga con la camiseta histórica número 7, que han usado grandes glorias del Cacique como Marcelo Barticciotto y Esteban Paredes.

En La Junta, programa de Julio César Rodríguez, comentó por qué decidió usar este número. “La 7 me la pasaron. Quería un número importante, no quería pasar desapercibido. Quería hacer historia. Y el utilero me trató con cariño altiro”, comenzó señalando.

Agregó que le metió presión el utilero. “Él me dijo quiero que uses la 7, así tengo mi confianza en ti, me gustan los jugadores así. Y tú sabes quién fue el último que la usó y varios han llegado a pedirlo, pero no lo he entregado porque yo mando acá y llevo hartos años”, sostuvo pues estaba guardada desde Esteban Paredes.

Palacios con la 7 anotando el gol de Colo Colo ante River en Copa Libertadores

Palacios cuenta que a la 7 le agarró cariño

Para Palacios no fue sencillo tomar esa decisión de ponerse la número 7 de Colo Colo. “Igual miedo, si me va mal y no hago nada acá”, se preguntaba.

“Paredes era el último. Era presión altiro, pero a eso vine. Aunque no tenía nada con el 7 antes. Pero al utilero le gustaban los jugadores de barrio”, sostiene.

Con el paso del tiempo, asegura que ha sido un éxito haber tomado ese dorsal. “Me ha dado suerte, he hecho goles, antes no hacía. Llevo como 10 en el campeonato. Y he hecho goles importantes”, cerró.