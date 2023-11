Cristián Caamaño reaccionó a las declaraciones de Gustavo Quinteros tras la victoria de Colo Colo frente a Magallanes. El DT del Cacique rompió el silencio por el caso de Jordhy Thompson, quien volvió a agredir a su pareja en medio del desacato a la medida de alejamiento y esta vez quedó en prisión preventiva por femicidio frustrado.

Entre sus palabras, Quinteros manifestó que “ahora él me preocupa como persona, no como jugador”. Esta declaración molestó de sobremanera al periodista de Deportes en Agricultura y explica por qué.

“Lo que discuto de Quinteros en esto es cuando dice que Thompson hoy le preocupa como persona y no como futbolista, pero él lo estrujó al máximo como futbolista mientras estaba cometiendo un delito al desobedecer la medida de alejamiento de la mujer”, dijo Caamaño en la 92.1 FM.

El comentarista agregó que “si él se hubiese preocupado realmente de la persona, era tomarlo y decirle: ‘mientras no te alejes y sigas actuando en desacato de la justicia no te permito concentrar’. Pero Thompson iba a jugar el partido contra Magallanes si no pasaba lo del domingo”.

“Thompson no estaba separado del plantel mientras estaba en desacato de la justicia. Lo dijo el tribunal en el control de detención: queda en prisión preventiva por dos delitos, cuasi delito de homicidio, o femicidio frustrado, y por desacato a la justicia. Por quebrantar la medida de alejamiento”, complementó Caamaño.

Caamaño añade que “si todo Colo Colo sabía, como lo dijo el presidente del Club Social y Deportivo, pero miraban para el lado porque había que ganar y Thompson era importante… claramente no se preocuparon de la persona, sino de su utilidad como futbolista. Thompson, parado en la hilacha sintiéndose el dueño del mundo, creía que podía a hacer cualquier cosa, total lo iban a poner el domingo. Eso era lo único que importaba en Colo Colo. Ahora me preocupa la persona… no, eso había que hacerlo antes, no con los hechos consumados”.

El psicólogo y la sanción

Por otro lado, el rostro de Agricultura profundizó con un ejemplo personal para evidenciar un insuficiente trabajo de Colo Colo tras el primer episodio público conocido y el regreso del jugador al desempeño normal con el Cacique.

“¿Tuvo cinco sesiones de psicólogo? Es poco. Para dar un ejemplo cercano, cuando yo me separé mi hija mayor tuvo doce sesiones de contención porque sus padres se separaron. Estamos hablando que no necesitaba por una afección. Si Thompson fue a cinco no alcanzó a hacer nada, el psicólogo fue una raspada de olla”, explica.

Cristián Caamaño sentencia: “Y que sanción más inconsistente es eso que Jordhy Thompson está separado del plantel… si está preso. Qué separación, si no puede jugar. Va a terminar el Campeonato y desgraciadamente para él va a seguir preso. Que Colo Colo no diga separado del plantel, Thompson está preso. La justicia te hizo el trabajo que no hiciste tú”.

¿Qué pasó con Jordhy Thompson?

El delantero de Colo Colo quedó en prisión preventiva efectiva por 45 días, mientras dura la investigación, imputado por femicidio frustrado y desacato a la medida de alejamiento pendiente.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar?

La violencia de género y la violencia intrafamiliar no es normal ni se justifica bajo ninguna circunstancia. Denuncia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 recibirás la atención correspondiente si eres víctima o sabes de algún caso de violencia intrafamiliar.