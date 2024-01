Se suman los análisis de comentaristas y ex futbolistas sobre la llegada de Arturo Vidal a Colo Colo. En este caso fue Claudio Borghi el que habló al respecto, señalando al futbolista que será sacrificado con la llegada del King a Macul.

En el programa Todos Somos Técnicos, Claudio Borghi se refirió al arribo de Arturo Vidal y el lugar que ocupará en el esquema de Jorge Almirón. Como buen ex técnico albo, decidió darle un consejito al actual DT.

Es que son tres los jugadores que podrían optar a salir de la titularidad con la llegada del King a Macul son Esteban Pavez, Leo Gil y Vicente Pizarro. Entre aquellos, el Bichi tiene a sus preferidos.

¡A la banca!

¿Será Vicente Pizarro el que tiene que salir según Claudio Borghi? La respuesta es: no. “No puede salir, primero porque es un jugador proyectable, tiene claridades que otro no tiene y no hay motivos para que salga”, analizó el Bichi.

Entonces, ¿será Esteban Pavez el que deba dejar la titularidad en el esquema de Almirón? Tampoco. “Tocar a un capitán y sacarlo de la titularidad es difícil”, dijo el Bichi.

Por ende, descartando esas posibilidades, el elegido para Borghi es nada menos que Leo Gil. El colorado argentino tendría que ser el sacrificado, lo que coincide con el análisis hecho por Juan Cristóbal Guarello hace unos días.

“El que está sufriendo con el puesto es Gil, porque no es su posición natural. Pavez por ningún motivo, es titular todos los partidos”, cerró el ex técnico del Cacique.

Las palabras del Bichi concuerdan con lo dicho por Guarello, quien aseguró que “a Leo Gil le va a llegar uno grande, grande, al camarín. No va a aceptar que Leonardo Gil putee a los juveniles, a los cabros… al Vicho Pizarro, a Damián Pizarro y a todos los cabritos”, sentenció el periodista de La Hora de King Kong.

¿Cuándo llegará Arturo Vidal a Colo Colo?

Según consignó La Tercera, el King debería ser presentado este sábado 20 de enero. Su contrato se extendería por todo 2024, período que no dejaría contento a Vidal, pero que habría aceptado por sus ganas de llegar a la Ruca.

¿Cuál fue el último partido que jugó Arturo Vidal?

Arturo Vidal no ve acción hace prácticamente cuatro meses, ya que la última vez que entró a la cancha fue por la Selección Chilena ante Colombia, en la segunda fecha de las eliminatorias, el 12 de septiembre del 2023, donde sufrió una importante lesión.

