Borghi se lanza contra los representantes por caso Jordhy Thompson: "Cuando hay problemas no los veo"

El caso de Jordhy Thompson ha sido muy bullado en las últimas horas debido a que quedó en prisión preventiva, luego de que fuera formalizado por homicidio frustrado contra su pareja Camila Sepúlveda.

Claudio Borghi, ex entrenador de Colo Colo, abordó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports el asunto por el que atraviesa el canterano del club y manifestó que extraña participación de los representantes en estos casos.

“Siempre que hablamos de representantes de jugadores es que se preocupan del cambio del auto, del celular, de alguna ropa. Pero sería bueno que como están ganando buenas lucas con el tema, se ocuparan en este caso de Jordhy Thompson”, dijo el Bichi en relación a Sergio Morales, agente del futbolista.

Luego Borghi señaló que “el representante es el que debe asumir los gastos, costos y tratamientos del jugador si es que Colo Colo no lo puede hacer de buena forma”.

Esto debido a que “cuando los jugadores son vendidos en millones de dólares, que ojalá lo hagan siempre, el que sale al lado del futbolista es el representante. Pero cuando hay un problema, no veo a ningún representantes cerca del jugador”.

Frustrado traspaso a México

En el programa se habló que Sergio Morales en su minuto recomendó a Colo Colo traspasar al jugador al Xolos de Tijuana. Algo que a Borghi no le parecía buena idea.

“¿En México no sucede esto? Entiendo que quieran sacar al jugador. Pero es mejor tratarlo, no exiliarlo. En México ocurre lo mismo. Es sacárselo de encima y pasarle el problema a otro. Debería ser al revés, no voy a venderlo hasta que esté 100% recuperado”, analizó con sabiduría

El Bichi no quiere un despido de Thompson

Borghi también manifestó que Thompson debe mantenerse en Colo Colo cuando salga de prisión. “A mí como colocolino me dolería más que lo desechen a que lo ayuden”, indicó.

“Colo Colo, Católica o la U saben que invierten en jugadores que no van a tener retorno. Hablamos de un ser humano, que la enfermedad la va a llevar a otro lugar donde esté. Espero, como colocolino, que el club haga los esfuerzos para sanar a la persona, si lo logra será maravilloso”, señaló el campeón del mundo del 86.