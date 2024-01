Días antes de la firma oficial de Arturo Vidal por Colo Colo, los hinchas estaban atentos a las redes sociales del barbero del King, Manuel Núñez, de 27 años, quien era el encargado de preparar al volante para el regreso al estadio Monumental.

“Antes de firmar me voy a cortar el pelo. Cuando suba una historia es porque me iré a firmar. Cuando me avisen que está listo, llamo al peluquero al tiro”, comentó Vidal y le dio un protagonismo impensado en la teleserie del verano.

Un video en las redes sociales de Núñez (@manuelbarberrr_) donde se mostraba un llamado de Vidal a su celular encendió las alarmas, además de que hizo palpitar a todo el corazón de los hinchas albos.

“Justo estaba haciendo un corte en mi local en La Florida cuando Arturo me habló por Instagram. Me dijo que estaba listo para cortarse el pelo, entonces le pregunté si ya había firmado. Me dijo que no, que no sabía nada, pero igual hice el video para poder subirlo después, independiente si llegaba ono. Jamás pensamos que tendría tanto furor, subí de 3.000 seguidores a más de 6.000”, comentó Núñez en conversación con el diario Las Últimas Noticias.

Los detalles

Todo en secreto, Vidal fue a cortarse el pelo para su presentación en el estadio Monumental, donde el barbero revela que también hubo tiempo para arreglarle el pelo a Fernando Felicevich, su representante.

“Subí el video y salí a cortarle, pero me llamó a medio camino diciendo que mejor en la noche porque ahora tenía que hacer algo. Después vi que salieron esas fotos de los exámenes médicos. Al final fui en la noche, tipo 19 horas, a un hotel en Vitacura. Le corté a él y su representante (Fernando Felicevich) mientras veíamos el partido de Colo Colo”, detalló.

Una situación especial y que será reiterativa en su nuevo paso en Colo Colo, donde el King ya ha manifestado el nuevo look que quiere en el equipo de sus amores.

“Arturo quiere volver a los tiempos de antes, cuando estaba en Bayern Munich, en Juventus, a ese look de su prime. La diferencia es que el mohicano es un poco más grueso, no tan delgado como se hacía últimamente. Está tratando de volver a un corte más normal. Estamos volviendo al mohicano completo, hacia atrás, desde la frente hasta la nuca. También me dijo que se quiere teñir el pelo blanco”, finalizó.

