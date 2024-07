Arturo Vidal se ha transformado en el nuevo referente de Colo Colo. El King se ha encargado de comandar al equipo y para Jorge Almirón es pieza fundamental en el esquema del Cacique.

Por lo mismo, el Bicampeón de América es voz autorizada en el Estadio Monumental. A tal punto que se ha referido en reiteradas ocasiones sobre los refuerzos. Así es como ha recalcado que tiene las puertas abiertas Mauricio Isla para sumarse al plantel.

Pero esta particular postular cambió radicalmente con el último cruce del lateral y el Presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa. El dirigente deslizó que el Huaso ha rechazado tres ofertas y que no tiene interés por llegar al Cacique. Mientras que el jugador se defendió argumentando que esta estrategia es solo para dejarlo como el villano de la historia.

La reacción de Arturo Vidal

Un tema que escaló hasta la transmisión de Arturo Vidal en Twitch. Este lunes el King inició nueva sesión y fue tajante con el tema ante la consulta de los hinchas.

Arturo Vidal se refirió al fichaje de Mauricio Isla.

“Ya loco no me pregunten más por el Huaso, me tienen aburrido. No quiero saber más de nadie”, expresó en la plataforma de streaming cuando iniciaba una partida en Warzone.

Luego cuando jugaba Fortnite con sus hijos, los hinchas albos nuevamente le preguntaron por los fichajes y respondió aún más cortante. “A Colo Colo no le falta nadie, solo le falta jugar bien. ¿Saben que falta? Ganar la segunda (Copa Libertadores), nada más”, cerró molesto con el tema.

Cabe consignar que las negociaciones siguen por el jugador y se esperan novedades esta semana.