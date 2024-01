El regreso de Arturo Vidal es, por ahora, el único movimiento de Colo Colo en el mercado de pases. Los albos se han demorado en la llegada de refuerzos y además perdieron a Braian Martínez, extremo con el que tenían un principio de acuerdo, pero que terminó eligiendo a Everton.

Entonces, ¿cuándo llegan las otras incorporaciones? Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, aseguró que esta semana deberían caer nuevos nombres en el Estadio Monumental. El también director de Blanco y Negro lo contó así a Radio ADN.

Consultado por la llegada de un defensa central, Camacho aseguró que “es algo que tenemos que zanjar, aún estamos en el periodo de contrataciones y esperamos esta semana efectivamente poder tener concretado ya el equipo con los refuerzos”.

Por otro lado, se refirió a Carlos Palacios, quien se quedará en el Cacique pese al interés de Boca Juniors. “Hubo una negociación donde se mejoraron sus condiciones laborales y contractuales. Ya está firmado ese acuerdo, así que ya está: Carlos Palacios es jugador de Colo Colo y se queda en Colo Colo”, dijo.

De cumplir con su palabra, el Cacique enfrentará su próximo partido con refuerzos ya firmados. El próximo desafío es ante Independiente del Valle en la Copa Viña del Mar, partido que se jugará el próximo sábado 3 de febrero. Por ahora, las posiciones solicitadas por Jorge Almirón son un central zurdo y un extremo.

Qué dice Jorge Almirón sobre la demora en los refuerzos

Luego del triunfo de Colo Colo sobre Everton en la Copa Viña del Mar, Jorge Almirón se refirió a la situación de los refuerzos. El DT reconoció que las negociaciones por jugadores son complejas y agregó que valora la llegada de Arturo Vidal, además de las estadías de Brayan Cortés y Carlos Palacios.

“El tiempo de negociación a veces es complejo, uno nombra a alguien y después las negociaciones no son fáciles”, dijo el DT. “Para mí era importante que se definiera lo de Arturo. Eso trae muchas cosas positivas al plantel y que también motiva a algunos jugadores que tenían opción de salir”, sumó.

Además justificó su decisión de no pedir un 9 en este mercado. “No están los de la Sub 23 (los seleccionados están en el Preolímpico) y Damián Pizarro es centrodelantero. Eso de no tener tantos jugadores y no taparlos, también me parece que es importante”, contó.

“A los dos Pizarro (Damián y Vicente), por ejemplo, que sé cómo juegan, pero no los tengo en el día a día. Tenemos tiempo para incorporar si es que necesario, hay tiempo para hacerlo y elegirlo bien. También hay que darle oportunidades a los jóvenes”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Luego del triunfo ante Everton, Colo Colo enfrentará su segundo partido de la Copa Viña del Mar 2024. Los albos jugarán contra Independiente del Valle el sábado 3 de febrero a las 18:00 horas.

