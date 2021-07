Gustavo Quinteros y el empate de Colo Colo con la UC: "Jugamos mejor"

En la previa se pensaba que el partido entre Universidad Católica y Colo Colo, en el regreso del Campeonato Nacional, iba a tener muchas emociones, sin embargo se quedaron en blanco en San Carlos de Apoquindo.

Los albos salieron a presionar y jugaron mejor en la primera parte, sin embargo no llegaron a la red, situación que analizó el entrenador del Cacique, Gustavo Quinteros.

"No tuvimos muchas claras, pero jugamos en campo rival, presionamos arriba. Ellos no tuvieron ninguna opción, nosotros alguna clara en el primer tiempo. En el segundo con la de Solari al final y alguna otra no la aprovechamos bien, sobre todo las pelotas paradas. Creo que jugamos mejor. El empate es consecuencia de no haber generado situaciones claras", dijo el estratega a TNT Sports.

"Se jugó muy bien, se tuvo la pelota, se jugó en campo rival, pero nos faltó profundidad, que Costa convirtiera en ese mano a mano en la primera y ahí se abría el partido. Ellos se defendieron bien, siempre bien parados, los laterales pasaron poco y nada. Bueno, sumamos uno. Este resultado servirá si el próximo sumamos de a tres", agregó.

Luego, explicó la situación que protagonizó Matías Zaldivia, quien tuvo que ser reemplazado en la segunda parte por Maximiliano Falcón.

Morales no pudo marcar - AgenciaUno

"Se le salió el hombro de lugar a Zaldivia. A veces lleva un minuto o cinco y no podíamos esperar más (con un jugador menos)", explicó.