Toninho, el bíblico de Colo Colo y su nueva faceta fuera del fútbol: “Ahora vendo zapatos”

Algunos hinchas aún recuerdan el paso del delantero brasileño Toninho en Colo Colo, quien defendió a los Albos en la temporada 94’, marcó 28 goles en 50 partidos y se caracterizaba por entregarle biblias a los futbolistas rivales cuando entraba a la cancha.

Hoy, fuera de toda actividad ligada al fútbol, conversó con el diario La Cuarta sobre su nueva faceta empresarial, repasó su carrera deportiva y si aún guarda recuerdos de su paso por el Estadio Monumental.

Primero partió contando a qué se dedica ahora. “Cuando estuve en Asia aprendí el negocio de la importación, encargo productos como zapatos de fútbol y otros a China para venderlos en Brasil, con mi hijo tenemos una marca que se llama B91, y hago lo mismo acá en El Salvador. Desde que dejé el fútbol nunca más me acerqué a la actividad, sólo me enfoqué en mi trabajo”.

Pero eso no fue todo, porque también confesó que estuvo alejado de la religión por más de 10 años, situación inédita si uno recuerda su paso por suelos chilenos. “Mucha gente pensó que iba a ser pastor, pero nunca tuve vocación, es más estuve 10 años apartado del evangelio, recién en 2014 volví, acá en El Salvador retomé el cristianismo. Me siento un testimonio de vida, sigo siendo cristiano, voy de la mano a Dios, y cuando era futbolista me aferré mucho a él, algunas épocas fueron muy difíciles, pero dejé de repartir biblias cuando me fui de Chile”, señaló.

Al ser consultado por su paso en Colo Colo, el brasileño mencionó que “busco mis goles en YouTube, hay muchas jugadas y goles míos. Para mí estar en un campeón de América era un desafío, el clima me complicó porque era muy frío, pero la adaptación fue excepcional, vivía cerca del Parque Arauco, en la esquina había una pizzería que me gustaba mucho, tengo muy buenos recuerdos de Chile, pero nunca más regresé”.

Agregó que “salimos campeones de la Copa Chile, hice 28 goles, tuve una buena Libertadores, me encantaba patear penales. Llegar a casi 30 goles hoy es una locura, no es tan sencillo. El equipo era gigante, la gente me quería y por algo me recuerdan aún, los goles con Colo Colo significaron mucho para mí”.

También, tuvo palabras para su ex compañeros de equipos, a quienes recordó con mucho cariño, mencionando que “tengo muchos recuerdos. Te puedo decir hasta la formación. Marcelo Ramírez o Morón, el Coca Mendoza, Pedro Reyes, Baena, Margas, Marcelo Vega, Fracchia, Pato Yáñez, el Tunga González, también estaba Héctor Tapia, Manuel Neira, era un equipazo, tuvimos la mala suerte que en ese año explotó Marcelo Salas y la ‘U’ fue campeón”.

Finalmente, el espigado artillero brasileño aseguró que espera volver a Chile en un futuro cercano, pero ahora como empresario, pues tiene la idea de insertar su marca deportiva. “Siempre he tenido en mente regresar con mi empresa, es un proyecto que espero materializar en los próximo años, debo regresar al sitio que me entregó mucho”, sentenció.

Toninho en la actualidad. (FOTO: La Cuarta)