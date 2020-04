Se estira la negociación en Colo Colo por la rebaja de sueldos: “Queremos ayudar, pero cada uno defiende lo suyo”

La crisis sanitaria a nivel mundial ha llevado a múltiples recortes en el mundo del fútbol. Y en Colo Colo la situación parece que llevará un tiempo en aclararse, donde la directiva encabezada por Aníbal Mosa busca un acuerdo con los futbolistas para reducir, temporalmente, los sueldos más altos de la plantilla.

“Son cuestiones privadas del plantel. Los temas económicos son delicados. Acá hay algo de fuerza mayor que está por encima de todo. Más allá de que sea un jugador grande entre comillas o de experiencia, en Colo Colo hay gente hace muchos años, que son referentes, los capitanes, como Esteban (Paredes), Julio (Barroso), Mati Zaldivia, Chaco (Insaurralde). Ellos marcan el camino y uno expresa alguna opinión, pero nos encolumnamos detrás de ellos”, contó a radio ADN el delantero Nicolás Blandi al respecto.

“Son negociaciones, temas delicados. Somos conscientes de la situación que vive el mundo, pero como en toda negociación cada parte defenderá su posición, siempre priorizando el sentido común, queremos ayudar al club, a la sociedad con esta situación, pero defendiendo lo que es de cada uno. Desconozco los plazos, está el presidente, el director deportivo, los dirigentes y por la voz del grupo están los capitanes. Irán viendo ellos cuáles son los plazos. Me parece que esto va para largo, no veo que haya mucho apuro”, profundizó.

“EN ARGENTINA ESTABA LA IMAGEN DE UN CHILE TRANQUILO”

Pasando a otro tema, el delantero abordó todo lo que le ha tocado vivir en este 2020 en Colo Colo, donde ha pasado desde los problemas por el estallido social, pasando por una agresión con fuegos de artificio hasta la suspensión temporal por el coronavirus.

“Fue un poco raro, desde Argentina uno tenía la imagen que Chile es un país que creció muchísimo, que estaba muy bien, que la gente vivía tranquila y contenta y con toda esta situación social del estallido y de la pandemia me tocó vivir momentos no tan gratos. Intentando ser responsable, ser cuidadoso, poner mentalidad positiva, energía positiva y esperando que tanto la cuestión social como este tema de la pandemia se puedan solucionar lo antes posible, con la menor cantidad de perjudicados y que todo pueda volver a la normalidad en el funcionamiento de la vida cotidiana de las personas”, relató el ex San Lorenzo.

Nicolás Blandi llegó como el gran fichaje de este mercado a Colo Colo, pero ha sufrido una serie de infortunios entre lesiones, pirotecnia y ahora la suspensión temporal. (Foto: Agencia Uno)

Finalmente, comentó cómo vive la cuarentena junto a Pablo Mouche, quien lo recibió en su casa junto a su familia para que no estuviera solo.

“Es difícil. Antes de que todo esto explotara estaba con toda mi familia en Chile que viajaron a estar conmigo, teníamos dos partidos de local de Libertadores. Cuando estaban por cerrar las fronteras pude conseguir algunos vuelos y mandarlos de vuelta para Argentina. Allá toman los recaudos. Y tuve la suerte de que Pablo (Mouche) me recibiera en su casa con su familia poco antes de que se decretara la cuarentena. Muy agradecido”, concluyó.