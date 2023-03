Deportivo Pereira se prepara para su primera participación en Copa Libertadores, donde hará su estreno ante Colo Colo en su estadio Hernán Ramírez el próximo miércoles, a las 22 horas de Chile. Un duelo que el DT de los cafeteros, Alejandro Restrepo, espera con muchas ansias.

"Nos ilusiona poder hacer una buena presentación, poder tener nuestro estadio a reventar y desde el primer partido sentir esa energía colectiva de la gente", comenzó señalando. "Sabemos que cuando este equipo se conecta jugadores, cuerpo técnico e hinchada, es capaz de conseguir triunfos muy importantes”, agregó.

También se refirió a lo entusiasmado que está el plantel. "Es algo natural en el ser humano y sobre todo en personas tan competitivas como los que estamos en el fútbol profesional, entender que cada vez que sales a un terreno de juego tienes la posibilidad de competir y que entregando tu máximo puedes llegar a lugares muchas veces hasta impensados", manifestó.

Sobre el inicio ante Colo Colo, comentó que "ya nuestros analistas nos han pasado un informe inicial muy básico, sabemos que es uno de los clubes grandes y con tradición del fútbol chileno, un equipo que utiliza distintas estructuras de juego y que si bien no pasa por un extraordinario momento, siempre va a ser protagonista a nivel internacional".

En tanto Carlos Ramíez, ícono del plantel, señaló que "para mí es un reto y seguramente para mis compañeros también, creo que muchos pensarán que simplemente hay que disfrutar la participación y pasar desapercibidos, pero no".

Añade que "en nuestra mente está el demostrar por qué nos ganamos el cupo, por qué fuimos campeones y yo creo que es un reto más que espeluznante para nosotros".

Luego agregó que no le importa que Colo Colo y Boca sean campeones de la Libertadores, pues la historia no juega. "Cada día se demuestra más que no se gana de camiseta ni de nombre, simplemente esto es de hombres y son once contra once, independientemente de la ciudad, del país donde se juegue, adentro somos iguales”, sentenció Ramírez.