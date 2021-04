Su gol más lindo: Juan Carlos Gaete se suma a campaña para ir en ayuda de los más necesitados en pandemia

Juan Carlos Gaete aprovechó su plataforma como jugador de Colo Colo para sumarse y apoyar una hermosa causa social, que busca ir en auxilio de los chilenos más desfavorecidos durante la crisis mundial por coronavirus.

El delantero de 23 años regresó al Cacique tras una enorme temporada con la camiseta de Cobresal, y pese a que aún no ha logrado afirmarse, se mantiene con toda la fe para ganarse un lugar en la escuadra de Gustavo Quinteros.

Gaete entrena con ganas para mostrarse con todo en el Cacique, sin embargo, no deja de lado las cosas relevantes que están pasando en el país, y así lo demostró en las últimas horas al hacerse parte de una linda campaña en redes sociales.

“Si no tienes trabajo, no recibes la ayuda de nadie y en algún momento te quedas sin comida, por favor no te acuestes sin comer. No acuestes sin comer a tus hijos", escribió el albo.