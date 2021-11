Felipe Núñez y la clave de Recoleta campeón de Segunda División: "No me equivoqué con los jugadores"

Este lunes Deportes Recoleta se consagró campeón de la Segunda División del fútbol chileno, luego de derrotar por 2-1 a San Antonio Unido, para conseguir un histórico ascenso a Primera B. Y uno de los principales artífices de la hazaña es su técnico, Felipe Núñez.

El ex arquero dialogó con Redgol y reconoció la clave del éxito para el club fundado en 2014. "No me equivoqué con los jugadores, devolvieron la confianza que deposité en cada uno de ellos, pese a que tuvimos muchas bajas por lesiones", aseguró el ex Colo Colo y Palestino.

Núñez aprovechó de agradecer el respaldo dirigencia que recibió, y que le permitió llegar a lo más alto después de una agotadora temporada. “Fue fundamental la confianza que me entregó el presidente del club hace un año, siendo que nunca había dirigido”, expresó Felipao.

En esa misma línea, Nuñez advirtió los detalles tácticos que inculca en su plantel. “Fue un equipo muy flexible desde lo táctico, los jugadores se abrieron a recibir los cambios y siempre sumaron, eso fue fundamental porque entendieron lo que quería. Se generó una dinámica muy buena de exigencia y estoy feliz de verlos disfrutar", puntualizó

El futuro de Felipao en Deportes Recoleta



Felipe Núñez afirmó que busca terminar de buena forma las últimas dos fechas que quedan del torneo con Recoleta: "Queremos sumar los seis puntos que quedan para terminar con un excelente porcentaje de rendimiento. Y después de los análisis, veremos qué pasa".

En relación a una posible oferta de otros equipos tras subir a la Primera B y el trabajo realizado durante la temporada, el ex arquero fue claro en que se debe a los resultados positivos de los Albiazules.

"Cuando los resultados llegan, viene el llamado y las otras ofertas. Estoy tranquilo, contento de lo que hicimos y una vez que finalice el campeonato me sentaré a analizar las opciones que aparezcan", adelantó el ex golero.

Finalmente, tuvo palabras para la selección chilena y su futuro choque con Paraguay este jueves. "Es clave, desde las matemáticas prácticamente y considerando el factor anímico de las últimas fechas. Es de esperar que consigan un triunfo y seguir con la ilusión de meterse en el próximo mundial”, completó.