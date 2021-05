Rodelindo Román anuncia al hermano de Matías Fernández como nuevo fichaje estelar

Rodelindo Román se está reforzando con todo para la que será su primera campaña en Segunda División. El club que encabeza Arturo Vidal anunció la incorporación de Nazareno Fernández, hermano de Matías Fernández, como última novedad del cuadro de San Joaquín.

Nazareno tiene 22 años, actúa como mediocampista y llega a Rodelindo proveniente de Linares, participante de la categoría en la última temporada. Hizo parte de las divisiones inferiores de Villarreal y Colo Colo.

El equipo de Rodolfo Madrid fue campeón de la Tercera División A en la última temporada, con lo que se ganó el boleto al profesionalismo, razón por la que se ha reforzado de manera maciza de cara a la próxima campaña.

En la lista de incorporaciones se destaca Fernando Meneses, quien fuera campeón con Colo Colo y Universidad Católica en Primera División y seleccionado nacional con Claudio Borghi, Jorge Sampaoli y Fernando Meneses.

Rodelindo Román fue campeón de Tercera A y jugará en Segunda División

Además se agregan Jorge Ampuero (ex Unión Española), Carlos Cisternas (ex Magallanes), Diego Oyarzún (ex Palestino), Fabián Ramos (ex Recoleta), Mirko Opazo (ex Colo Colo), Carlos Morales y Williams Villegas (ex Universidad Católica).