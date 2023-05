El ex compañero de Alexis Sánchez en la selección chilena, asegura que ve al tocopillano en Colo Colo, dejando en claro que nunca ha dicho públicamente algo en relación con Universidad de Chile. Es más, en conversación con Redgol, detalló que le gustaría ver el regreso de muchos de la generación dorada en las canchas del país.

Siempre está sobre la mesa la interrogante sobre el club que será el último en la espectacular carrera de Alexis Sánchez, donde muchos aseguran que podría ser Universidad de Chile, por un tema de gusto familiar.

Si bien en una entrevista el propio tocopillano no descartó ningún equipo, incluso jugar en su ciudad natal, para el mundo del fútbol chileno es una pregunta que en unos años tendrá una respuesta definitiva.

Algo que también lo cree Roberto Cereceda, quien en conversación con Redgol, tiene una tincada sobre el futuro de Alexis, donde lo ve regresando a un club en el país.

"Creo que en Colo Colo. Pese a que, no sé en realidad, no puedo decir un secreto que él nunca lo ha dicho. Mientras él no lo diga, yo creo que se retira en Colo Colo", comentó.

Es que Alexis nunca ha dicho oficialmente que su corazón es azul, por lo que su ex compañero en la selección chilena, cree que está más cerca de vestir nuevamente la camiseta del Cacique.

Que vuelvan todos...

Para el actual jugador de Audax Italiano hay otros casos donde la película está más clara y sólo falta que pase el tiempo para que se concrete: "Eduardo Vargas en la U fijo, es chuncho a morir", precisó.

Por lo mismo, cree que todavía estamos a tiempo de ver a varios jugadores que escribieron una importante historia con la selección chilena, mostrando su talento por todo el país.

"Sería lindo que vuelva la generación dorada y que vuelvan a un nivel en que todos podamos disfrutar. Me llama mucho la atención los jugadores argentinos, que cuando vuelven a sus países, lo hacen a un nivel donde uno los puede disfrutar que vuelven para ser aporte", detalló.

"No comparto cuando vuelve un jugador solo a retirarse y no demuestra un nivel alto, sobretodo para la liga chilena que veo a grandes de la generación dorada que puedan volver y comenzar proyectos grandes no solo como jugador, que ojalá sean todos técnicos el dia de mañana para transmitir experiencia o trabajar en la parte administrativa para mejorar el fútbol chileno", finalizó.