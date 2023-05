Roberto Cereceda adelanta el choque ante un herido Colo Colo: "El ánimo no debe estar muy bueno"

Este martes Colo Colo debe recibir al Audax Italiano en el Campeonato Nacional, en un duelo en programado en el estadio Monumental, un duelo que recibe a ambos cuadros con realidades diferentes desde lo anímico.

Los visitantes, en este caso, han levantado en su nivel futbolístico de la mano del entrenador Luca Marcogiuseppe, lo que se ha notado tanto en el torneo como en la Copa Sudamericana.

Algo que sabe de buena manera Roberto Cereceda, que en conversación con Redgol, detalla el trabajo que viene haciendo Audax Italiano para salir a flote esta temporada.

"Por supuesto que sí. Tuvimos como un renacer anímico, que veníamos con el ánimo bajo. Tuvimos un partido en Brasil de buen nivel, donde empatamos, en un resultado muy positivo. Luego volvimos ganamos de buena manera en Chillán, repetimos con Cobresal y ahora con Blooming nuevamente. Ganar da cosas positivas que nutren al plantel con buenas energías, todo lo que venía quizás dudando de parte de nosotros, se comienzan a ir. Aparece la confianza en el juego, los jugadores y en uno mismo. Estamos levantando pero sabemos que estamos recién comenzó y no podemos relajarnos", comentó Cereceda.

El ex seleccionado nacional sabe que están dando los primeros pasos con su nuevo entrenador, justo en el momento del renacer del equipo, aunque no le pone la lápida al proceso anterior que no tuvo sus frutos en los resultados.

"Lo que pasa, más que el nuevo entrenador, porque llevamos dos partidos, estamos recién captando una nueva idea. El equipo trae un plan de juego, donde cada entrenador tiene su forma de jugar, viene un nuevo sistema, donde tenemos cosas muy positivas, y el entrenador viene adaptar cosas de él, que hemos adquirido rápido en la forma. Está recién empezando el proceso, obviamente queremos entregarnos por completo, como veníamos haciendo, pero no se nos dieron los resultados. Creo que el equipo demostró buen nivel de juego pero el resultado fue negativo y lamentablemente en el fútbol el resultado es el que manda", precisó.

Este martes tendrán una prueba de fuego para demostrar la remontada, tanto futbolística como anímica, donde visitan a Colo Colo, donde saben que vienen desmoronados con lo que pasó con Boca Juniors en Copa Libertadores, que puede ser un factor determinante.

"Ganar a los equipos grandes siempre es muy llamativo, ya sea de local o de visita. Qué es lo negativo de Colo Colo, que no viene pasando un buen momento, perdió el otro día, el ánimo no debe estar muy bueno, no tiene su gente en el estadio. Nosotros venimos con un envión anímico que nos puede servir para ir allá para pararnos de igual a igual, porque tenemos los jugadores de poder ir y sacar buen resultado, siempre respetando a un equipo grande como Colo Colo", finalizó.