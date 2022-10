Gustavo Quinteros manifestó que "el tiempo siempre me da la razón" por los jugadores que le solicita a la dirigencia, por lo que espera que ahora se forme un equipo de primer nivel para cometir a nivel internacional.

Gustavo Quinteros comandó a Colo Colo a su estrella 33, por lo que su buen trabajo realizado en el Cacique le da otra espalda al entrenador. De hecho deja entrever que continuará con el proceso, aunque para eso espera que la dirigencia contrate jugadores de primer nivel.

Y para esto asegura que su olfato no falla. En una entrevista con Las Últimas Noticias, aseguró que "estuve un año pidiendo a Juan Martín Lucero y hoy tiene más de 20 goles. El tiempo me dio la razón, el tiempo siempre me da la razón".

Agrega que "a veces hay que buscar jugadores no tan conocidos o con muy poquito rodaje en Primera", poniendo como ejemplo el caso de Maximiliano Falcón. "Hoy vale mucho más de lo que el club invirtió", explica el estratega.

Quinteros también manifiesta que al momento de hacer exigencias no lo hace como algo personal. "Estamos ilusionados para hacer algo mejor para la gente. A veces dicen 'Quinteros piden' y yo no pido para mí, lo hago para el club", señala para no quedar como el odioso de las exigencias.

De todas maneras no quiere vender humo diciendo que la idea es poder pelear la Copa Libertadores, pues competir con el mercado brasileño es muy complicado. "Esos equipos sí apuntan a ser campeones de la Libertadores, nosotros a ser un equipo más competitivo, a tener más posibilidades y ganar el título local", indica.

Finalmente Quinteros dijo que "el trabajo en equipo permite que empiecen a brillar las individualidades", por lo que "si se quiere realizar un proceso ambicioso tanto a nivel nacional como internacional, debes fortalecer el plantel con jugadores de nivel en todas las líneas".