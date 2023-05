Diego Borinsky asegura que la presión de Boca Juniors está en el Superclásico ante River Plate del fin de semana y que el duelo ante Colo Colo por Copa Libertadores no es de vida o muerte.

Periodista quita presión a Boca Juniors contra Colo Colo: "No es que sea de vida o muerte"

Este miércoles Colo Colo recibe a Boca Juniors por la tercera fecha de la Copa Libertadores, en un encuentro que se jugará en el estadio Monumental, aunque en Argentina al parecer la preocupación está en otro lado.

Así también lo da entender el periodista y escritor Diego Borinsky, quien en conversación con Redgol, entrega detalles de los intereses deportivos que busca Boca en esta competencia.

"En realidad para Boca Juniors la obsesión es la Copa Libertadores, desde el 2007 que la ganó por última vez. La ganó 77 y 78 y después estuvo 22 años hasta ganarla en el 2000 con Carlos Bianchi. Después ganó cuatro en siete ediciones: 2000, 2001, 2003 y 2007. Se engolosinó, pensó que era fácil y se dio cuenta que es difícil, ya han pasado 16 años", comenta desde Argentina.

Por lo mismo, cree que en esta fecha, el hincha de Boca está más preocupado del encuentro del fin de semana, donde enfrentarán a River Plate en el Superclásico, por lo que, según el panorama, son capaces de dejar por un momento de lado la Copa Libertadores.

"La zona no es de las más complicadas, va tranquilo. Es un partido importante, va tranquilo y encima el fin de semana tiene el Superclásico. No es que van tan ansiosos o que sea de vida o muerte. Si no ganaba ante Pereira estaría bastante más complicado, pero sabe que va y puede empatar y está bien", detalló.

En ese sentido, comenta que es por lo mismo que se ha hablado poco de la actualidad de Colo Colo y que, recién el lunes, comenzó a encender un poco el presente del equipo nacional.

"Acá es todo el día a día, el sábado se jugó con Racing, el domingo se siguió hablando de las polémicas arbitrales. Recién ayer se empezó hablar de Colo Colo, con la suerte de que hay dos tribunas que no puede ir gente, así que menos hinchas, y que hay cuatro delanteros que no pueden jugar y que van a poner a jóvenes. Pero como hay tantos partidos, se empieza a poner la vista en el Superclásico. Se hace la referencia a Colo Colo de estas dos cosas", finalizó.