El ex delantero de Colo Colo y la selección chilena se mostró del lado del Cacique, considerando que los albos no pueden sumar de regreso a Esteban Paredes sólo por su tremanda historia en el estadio Monumental.

Patricio Yáñez y la negativa de Colo Colo al regreso de Esteban Paredes como jugador: "Los clubes no son centros de caridad, las instituciones son profesionales"

Este pasado miércoles Colo Colo descartó de plano la posibilidad de que Esteban Paredes vuelva a ponerse la camiseta del Cacique de cara al 2022, al menos como parte del plantel albo. En el estadio Monumental le abren las puertas al ídolo, pero dentro de la cancha sólo para que realice un partido de despedida como corresponde.

Y esa es la línea que mantiene Patricio Yáñez, quien hace unos días se mostró en desacuerdo con el regreso de Paredes para jugar su último año en Colo Colo. El ex futbolista sí manifestó que Visogol merece un monumento en La Ruca, pero hoy reitera que a su juicio está bien que el Cacique desista del ídolo como parte del plantel.

“Las instituciones no son centros de caridad, las instituciones son profesionales y así lo exige el hincha. El hincha acepta a un jugador que es ídolo y no te rinde, al final termina mal la historia”, dijo Patricio Yáñez en Radio Agricultura.

El ex delantero de Colo Colo sentencia: “es así de exigente, es así de profesional el fútbol. No son casas de acogida, no son lugares donde el futbolista por haber sido lo que fue vaya a tener una vida, una prerrogativa que pueda tener un chico”.

Cabe recordar que Edmundo Valladares manifestó que “sobre Esteban (Paredes), Colo Colo es su casa, estamos disponibles y queremos que se despida con su gente a estadio lleno”.

“¿Como jugador? No se ha tratado, hemos hablado de renovaciones y refuerzos en posiciones específicas que encomendó el cuerpo técnico. Sí estamos convencidos que debe tener la despedida que merece en el momento que lo desee para irse por la puerta grande”, concluyó el timonel del Cacique.