Patricio Yáñez se aburrió de Iván Morales: "Si le importa un comino mejorar, que se vaya"

La situación de Iván Morales en Colo Colo está complicada. El delantero aseguró que quiere partir del cuadro albo porque "le dan prioridad a los que vienen de afuera" y está a la espera de que se abra una puerta en el extranjero.

Sin embargo, Patricio Yáñez asegura que ese no es el camino correcto. "Él quiere irse, pero no puede irse si no ha tenido rendimiento. No tiene cómo irse, salvo que sea una movida del empresario o un equipo que apueste", aseguró el comentarista de Radio Agricultura.

El Pato asume que el rendimiento del reciente seleccionado preolímpico debe ser superior "por capacidad y características, por tener potencia en velocidad, si está enfocado en lo que tiene que hacer, en lo colectivo, creo que es un tremendo jugador", asegura.

El problema está en la cancha "porque no lo ha demostrado para nada. Y todo lo contrario. En la selección Sub 23 tuvo actitudes de crack, de jugador agrandado, a la altura futbolística de Messi, quien es humilde y sencillo".

Por eso, la expectativa de Yáñez es que Morales siga en el fútbol chileno: "Él debiera consolidar su carrera acá, consolidarse en esto. Y si él considera que le importa un comino mejorar, crecer o instalarse, que se vaya. Pero no lo veo muy claro fuera de Chile".

Finalmente, el mundialista de 1982 asume que "si alguien se lo quiere llevar, es una apuesta. Una liga de segundo o tercer orden lo puede tener. (Agustín) Farías estuvo en Chipre y jugó Champíons, pero la actualidad dice que está muy difícil que eso ocurra", completó.