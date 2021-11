Patricio Yáñez, ex campeón de Copa Libertadores con el Cacique en 1991, lanzó una severa reprimenda en contra de Colo Colo, luego de que dilapidara la diferencia a su favor en la tabla de posiciones y le entregara en bandeja el título a Universidad Católica.

Patricio Yáñez califica a Colo Colo de mamarracho y avisa que "nadie pagará US$ 2 millones por Leonardo Gil"

La derrota de Colo Colo ante Unión Española en el estadio Monumental, que dejó servido el título para Universidad Católica a una fecha del final del Campeonato Nacional, recibió una severa reprimenda de parte de Patricio Yáñez.

El campeón de América estuvo durísimo en su reflexión con Deportes en Agricultura. "Me dio la impresión de que Colo Colo era el mismo equipo que tuvo que jugar un partido de definición para quedaerse en primera", aseguró el mundialista chileno.

Según el Pato, la presentación del Cacique estuvo "sin ideas y con rendimientos bajos. Lo de Pablo Solari, de Marcos Bolados, de Leonardo Gil, Iván Morales... Colo Colo, salvo la excepción de Gabriel Suazo y Brayan Cortés, fue un equipo sin jerarquía, que la tiene".

En el panorama de los jugadores, el ex delantero se extendió en el caso de Gil. "Con el partido de ayer y los otros partidos del último tiempo, no creo que Colo Colo quiera pagar los dos millones de dólares. Ya no los va a pagar", explica el oriundo de Quilpué.

De todas maneras, Yáñez cree que Gil se mantendrá en el plantel, aunque ha perdido crédito. "Colo Colo va a ofrecer una cantidad, porque no digo que sea un mal jugador. Pero demostró ser un jugador que se fue desinflando y perdiendo fuerza", subrayó.

"Solari tiene muy poco tiempo en Primera, no le voy a cargar los dados, pero ayer no la tocó. Morales entra y sale, tuvo una racha importantísima, pero eso es lo que tiene Colo Colo: no aparecieron los jugadores que marcaron una diferencia", analizó el comentarista.

Críticas a Gustavo Quinteros



Patricio Yáñez fue drástico al analizar los dichos del cuerpo técnico de Colo Colo. "Esto no tiene que ver con la excusa de Quinteros, de que nos perjudicaron. No. Da lo mismo. El equipo no apareció en las últimas fechas, independiente de los contagios", sentenció.

"Colo Colo tuvo 15 días para preparar el partido, 15 días de preparación física, de limpieza psicológica. Pero fue un equipo sin jerarquía", reflexiona el ex delantero colocolino, quien recordó las palabras del DT albo.

"Cuando declaraba Quinteros el otro día, decía que por fin había encontrado la tranquilidad y el tiempo para trabajar: 'Los recuperé a todos física y futbolísticamente'. Pero fueron 15 días para preparar un partido y te muestran el mamarracho de ayer", condenó.

Colo Colo necesita derrotar a Deportes Antofagasta y que Universidad Católica pierda el sábado en su visita a Everton para definir el título en una final ante los cruzados, panorama que se ve cuesta arriba para el Cacique.