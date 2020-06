Pablo Mouche le da con todo a su ex DT de San Lorenzo: "La dirigencia se dejó llevar por sus maniobras"

Pablo Mouche llegó a Colo Colo a principios de 2019, y de a poco se fue transformando en un jugador clave en el club. Pero el argentino quedó dolido de su última experiencia en su país, la cual fue en San Lorenzo de Almagro.

El zurdo conversó con TyC Sports, donde analizó su salida del cuadro de Boedo, pero de paso criticó las decisiones de su ex entrenador Jorge Almirón.

"No me dieron el tiempo para adaptarme, para acomodarme al cambio que yo venía de Banfield y llegué a un equipo nuevo con jugadores nuevos. Me quedó pendiente haberme quedado un poco más", explicó de entrada.

Luego lanzó que "es responsabilidad de la dirigencia y del entrenador, de ambas partes. También asumo que yo tomé la decisión de irme cuando vi una cierta duda de mi continuidad en el club, entonces di un paso al costado y acepté para ir a Colo Colo".

"La dirigencia se dejó llevar por las decisiones y maniobras de Jorge Almirón, a quien terminó despidiendo un mes después", comentó sin problemas el 15 del Cacique.

Mouche, además, contó que en Chile ya hay fecha para volver al fútbol, y que espera volver pronto a la actividad.

