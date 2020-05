Pablo Contreras apoya a los futbolistas de Colo Colo: “No me cabe ninguna duda que los jugadores están cediendo”

Una voz autorizada para hablar de la compleja situación que se vive al interior de Colo Colo es Pablo Contreras, ex defensor del Popular, quien no ocultó su sorpresa por las declaraciones de ambas partes, jugadores y dirigentes, pero aseguró que su apoyo está con los futbolistas del plantel.

En conversación con radio Agricultura señaló que “he estado en contacto con Esteban Paredes y es llamativo que esté ocurriendo esto. No me cabe ninguna duda que los jugadores son pro en querer solucionar el tema y que digan que no se quieren bajar el suelo para ayudar a la gente que trabaja en el club, lo dudo. Me parece que no es el momento más idóneo, por todo lo que está ocurriendo en el mundo”.

En la misma línea complementó que “no me cabe ninguna duda que los jugadores están cediendo, no tengo la certeza real, pero los jugadores siempre ceden ante situación como estas”.

Luego, tuvo palabras para hablar sobre esa pre-nómina de la selección chilena para el Mundial de Sudáfrica 2010, en la que él también estuvo en la lista y que luego fue parte de la Roja en esa cita planetaria.

“Fue una maravillosa experiencia poder jugar, estar dentro de los nominados y tuve la fortuna y la suerte de poder participar, de poder compartir con esta grandísima generación, quienes cumplieron mi ilusión de pequeño de poder jugar la cita más importante del fútbol, jugar un Mundial”, comentó.

Finalmente, tuvo palabras sobre su paso en Rodelindo Román, equipo de Arturo Vidal. “Arturo es un tipo muy intenso y por cosas personales dejé de trabajar allá. Está muy involucrado lo que es el proyecto, te mandaba mensajes a las seis de la mañana y si fuese por él, antes de ayer Rodelindo estuviese en Primera División, como eso te digo todo”, sentenció.