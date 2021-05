Torta Opazo y la pelea de su puesto con Jeyson Rojas: "Sé que vengo desde atrás"

El buen rendimeinto que ha tenido Jeyson Rojas como lateral derecho ha hecho olvidar a Óscar Opazo, quien fue titular indiscutido en Colo Colo por esa banda en los últimos años.

El Torta se lesionó en noviembre de año pasado, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, por lo que está en la última parte de su rehabilitción antes de volver a pelear un puesto.

En conversación con el canal de Youtube del Cacique, indicó que "no soy de lesionarme. Espero que sea la última lesión grave en mi carrera y que este mes pase luego, para estar disponible y compartir con mis compañeros".

Sobre la competencia que tendrá para ganarse un puesto, comentó que "sé que vengo desde atrás, porque hay compañeros que lo están haciendo bien, tengo que ganarme nuevamente la confianza del entrenador y demostrar que puedo ser una opción. Hay juveniles que lo han hecho muy bien como Jeyson (Rojas), Dani Gutiérrez. La competencia es sana y eso me motiva mucho más".

Sobre lo que fue la temporada pasada, comentó que lo pasó mal por no poder aportar al equipo en la cancha. "El hincha lo sufrió mucho, uno como jugador puede hacer algo en la cancha pero a mí me tocó lo contrario y lo sufrí mucho, como un hincha. El 2020 no tuvo un saldo positivo", indicó.

Opazo se lesionó en noviembre del año pasado jugando ante Palestino. Foto: Agencia Uno

Finalmente, comentó que los colocolinos se han portado muy bien con él en este tiempo de recuperación. "Le agradezco al hincha. A pesar del mal momento del año pasado, siempre estuvo el apoyo. No tengo nada que reprochar, los hinchas siempre han estado con nosotros y conmigo después de lo que me pasó. Espero retribuir el cariño en cancha", sostuvo el Torta.