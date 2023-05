Rafael Olarra opinó sobre las cualidades de los defensores del Cacique, asegurando que Ramiro González es más completo debido a que Falcón solamente sirve para marcar a un jugador y no tener una visión de toda la zaga.

Olarra desata controversia: "Ramiro González me parece más completo que Maxi Falcón"

Maximiliano Falcón es el jugador más querido por la hinchada del actual plantel de Colo Colo. Su férrea manera de defender lo transforman en un jugador fundamental en la zaga de la escuadra Popular, a lo que agrega carisma para ganarse el cariño de los fanáticos.

En la vereda opuesta está Ramiro González, refuerzo que no ha mostrado un buen nivel tras arribar esta temporada al Monumental. A pesar de ser un titular fijo para Gustavo Quinteros, muestra muchos ripios que hacen tambalear a la última línea del Cacique.

Un asunto que fue abordado por el ex defensor Rafael Olarra, quien aseguró que según su mirada lo que hace Ramiro es más importante para los albos como equipo, asegurando que en su rol es más colectivo.

"Falcón es más individualista a la hora de defender que Ramiro González, que mira más el espectro defensivo. Falcón está para defender y agarrar a un hombre. Son formas distintas de ver, pero Ramiro González me parece más completo", manifestó en ESPN generando una discusión importante.

De hecho argumentó el ex seleccionado nacional que González "puede ser llevado con otro jugador", lo que le da una ventaja sobre el uruguayo debido a que te ordena mejor. "Es más que Falcón mandando una defensa", confirmó su tesis.

Agregó eso sí que "no tiene que ser que uno sea el bueno o el malo", volviendo a agregar que le parece que Falcón "es más individualista en una manera de jugar" por tratarse de un stopper que persigue al delantero rival incansablemente.

Nicolás Peric metió la cuchara en el debate, asegurando que Ramiro González "no es rápido, es inteligente", agregando que por eso "le cuesta jugar en línea de 4". El ex meta contó que "cuando no soy rápido, necesito dos fieras que vayan y yo quedarme en el fondo. Así le cumple una función importante a Quinteros".