Nuevo DT de Colo Colo: activan negociaciones con nuevos nombres que "surgieron en estas horas"

La búsqueda del nuevo DT de Colo Colo continúa. Si bien la opción de Luiz Felipe Scolari sigue viva, el técnico ya fue ofrecido a tres equipos en Argentina y hasta en Europa se habla de su futuro.

De todas formas, el Cacique inició conversaciones con otros técnicos. Así lo confirmó Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro, sin dar nombres.

"Lo de Alfaro, como todos saben, dijo que no era posible venir, se entiende. Y trataremos de avanzar con Scolari así como también con otros nombres que surgieron en estas horas que no se los voy a dar", comentó el ex presidente de la ANFP.

Sobre la foto con Pellegrini, el periodista reiteró su molestia. "Voy a tener mucho cuidado al tomarme un café ahora, porque alguien impertinente y sin la educación que corresponde toma una foto y genera un revuelo que no tiene sentido. No sé cómo le habrá molestado a Manuel el tema. Compartimos 45 minutos o menos porque me tenía que venir a Bolivia y empiezan todo tipo de rumores, está todo alejado de la realidad. Tengo una gran amistad con él, es como tomarme un café con cualquier periodista que soy amigo de una radio y no por eso le estoy dando una exclusiva", manifestó.

Asimismo, dijo que la junta de la directiva de Blanco y Negro en Cochabamba no fue para ver lo del nuevo DT. "No, estábamos reunidos porque no es común que vengamos todos los directores a un viaje del equipo. No alcanzamos a estar todo lo que nos habría gustado porque tuvimos que salir", expresó.

¿Salir hacia dónde? A ver al hincha apuñalado por una turba de simpatizantes de Wilstermann afuera del hotel de concentración albo. "Fue lamentable. El hecho y venir a alentar al equipo y terminar en un hospital. Es inentendible, vi todo el conflicto. Afortunadamente, el muchacho está mejor. Le ofrecimos la ayuda, hablamos con la cónsul, hicimos todo lo que podíamos hacer y vamos a estar monitoreando la situación. Nuestros hinchas, me consta, no estaban molestando a nadie. Muy fea la actitud de esa gente de Wilstermann", concluyó Mayne-Nicholls.