Guarello y oferta de Blandi desde Brasil: "Está ratificada, no es cierto lo que dice Quinteros"

Nicolás Blandi podría estar viviendo sus últimas horas en Colo Colo, debido a que la oferta del Juventude de Brasil es concreta para llevársela y en el club están interesados en poder realizar el traspaso.

A pesar de que Gustavo Quinteros descartó una oferta por el delantero, en Radio ADN indicaron todo lo contrario, asegurando que incluso tuvieron acceso a los documentos donde se observa el acuerdo entre los clubes para el traspaso de Blandi.

Juan Cristóbal Guarello fue el que tomó la bandera luego del informe del periodista Cristián Ávila, que cubre Colo Colo. "Como dice Ávila, ambos vimos los documentos, pero no hay permiso para mostrarlos. Está ratificada la oferta del Juventude y la respuesta de Colo Colo. Están los documentos. Que Quinteros diga que no hay oferta por Blandi, no es cierto", aseguró el comentarista.

Según indicaron en la transmisión, el Juventude costearía la mitad del sueldo del jugador, alivianándole la planilla mensual al Cacique. El costo de una opción de compra sería alrededor de 1.5 millones de dólares.

El tema es ver lo que decide el jugador, quien tiene contrato en el Monumental hasta fines del próximo año. De a poco Quinteros le ha empezado a dar cabida en el plantel, citándolo en dos encuentros y haciéndolo ingresar contra Palestino en la última fecha. "Todo esto Blandi puede arreglarlo haciendo dos o tres goles, aunque no hace uno desde antes del Covid", agregó Guarello.

Nico Blandi jugó ante Palestino su primer encuentro por Colo Colo en este campeonato ante Palestino. Foto: Agencia Uno.

En el programa debatieron sobre la posibilidad de que Blandi tenga más opción ahora que Quinteros pone dos delanteros. "Hemos hablado sobre los dos delanteros, veo cómo han rendido Lautaro y Lukaku en Inter. Varios equipos hacen eso, pues los esquemas empiezan a ser predecibles. Me parece bien, yo por ejemplo jugué con el Beto Acosta", comentó Luka Tudor.

Su compañero Francisco Mouat complementó indicando que “es que Luka dice Lautaro y Lukaku, Colo Colo tiene a Morales y Blandi, no sé… podrían probar esos dos ejes de ataque, dependiendo del nivel futbolístico de cada uno. El problema de Blandi es que como no juega nada, no sabemos si el hombre está para jugar en Colo Colo".