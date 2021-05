Gustavo Quinteros descarta ofertas por Nicolás Blandi y avisa: "Si hay algo formal, analizaremos"

Mientras el Campeonato Nacional se mantiene en pausa por las elecciones de este fin de semana, en Colo Colo siguen trabajando con todo para levantarse de las derrotas en las últimas fechas. Los albos han tenido complicaciones por culpa del coronavirus, teniendo que recurrir a jugadores que no habían visto acción, como Nicolás Blandi.

El delantero está recuperando terreno en el equipo ante la lesión de Javier Parraguez, lo que le abre chances justo en medio de rumores de una salida a Brasil. Desde el Esporte Clube Juventude habrían estado interesados en el argentino, pero hasta el Monumental no ha llegado nada.

Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa sobre el momento del 9 y aseguró que "no hay ninguna oferta formal. No puedo hablar de algo que no hay. En el caso que haya una los dirigentes me van a comunicar y ahí tomaremos una decisión".

Blandi intenta ganar terreno en Colo Colo. Foto: Colo Colo

El DT también explicó que no tenía cortado al delantero. "Lo de Nicolás Blandi no es que yo lo tenga tomado en cuenta ahora, siempre fue así cuando pudo entrenar normal y al 100%. Él ha tenido que ganarse un puesto en los entrenamientos durante la semana".

Ya hablando sobre el equipo, Quinteros destacó que el plantel quiere levantarse de las caídas. "Sabemos que fueron derrotas, pero sabemos también los motivos de esas derrotas. Estamos enfocados en que tenemos el plantel completo y en lo que viene".

En esa misma línea, el técnico celebró poder tener a casi todo el plantel a disposición. "Ahora si tenemos entrenado a casi todos. Óscar Opazo ya entrena, no de forma normal, pero si cerca de volver. También Emiliano Amor. Tenemos que recuperar a Javier Parraguez y estamos casi completos".

"Tenemos dos semanas para entrenar y tener un mejor equipo. Queremos darle un montón de cosas para utilizar en los partidos y así poder tenerlos cada vez con mejor funcionamiento. Tenemos la posibilidad de buscar variantes y solucionar problemas defensivos y ofensivos, para recuperar el nivel mostrado en los primeros partidos y así tener un equipo más sólido", agregó.

Finalmente adelantó el choque de la próxima semana ante Huachipato. "Es un equipo que tiene transiciones rápidas de defensa a ataque, poniendo a los extremos mano a mano para hacer duelos. Estamos analizando cada uno de los partidos que juegan. Vamos a tener mucha más información cuando jueguen ese partido previo al nuestro por la Copa Sudamericana".