Nicolás Blandi niega división del camarín con Mario Salas: "No he notado problemas desde que llegué"

Después de sumar dos derrotas seguidas, mucho se habló de una crisis en el interior del camarín de Colo Colo. Conflictos entre jugadores con Mario Salas y más pusieron en alerta a los albos en la previa del clásico con Universidad Católica, pero este miércoles se aclaró en algo la situación.

Nicolás Blandi atendió a los medios y enfatizó en que "como en cualquier trabajo, las cuestiones que suceden dentro se resuelven ahí. No he notado problemas desde que llegué, me parece que todos queremos lo mejor para Colo Colo y, si hay una diferencia, lo que sería normal porque somos muchos, se resolverá puertas para adentro".

"Me parece que el clima está bien, tenemos que enfocarnos en revertir la imagen de los últimos partidos. Es normal que en un equipo grande se empiecen a buscar cosas externas", agregó.

En ese mismo sentido, el trasandino recordó a los DT que ha tenido en su carrera, pero señaló que es el plantel el que debe ajustarse a lo que se pide. "He tenido muchos entrenadores, cada uno con su personalidad. Es una cuestión de los jugadores adaptarse y acomodarse a lo que los técnicos piden".

Ante la lesión de Esteban Paredes y el bajo nivel que ha mostrado Javier Parraguez en los últimos partidos, Blandi se perfila como titular ante la UC. Consultado por cómo mejoraría el equipo, el 20 salió jugando y sentenció que "prefiero guardármelo para mí".