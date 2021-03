Nicolás Blandi apoya con todo a Colo Colo vía redes sociales: “¡Vamos, Cacique!”

Gustavo Quinteros dijo hasta el cansancio y de manera directa que Nicolás Blandi debía buscar equipo y que en Colo Colo no pudo mostrar su valía como el goleador que ha demostrado ser en su carrera: sólo dos goles en el Campeonato Nacional y muchísimas lesiones que lo dejaron a años luz de ser el gran refuerzo y gran precio que prometió cuando lo trajo al Monumental Marcelo Espina.

No obstante, no tuvo opciones de salir y decidió hacer respetar su contrato con Colo Colo, al que le quedan dos temporadas más completas. Fue a la pretemporada en Talca, se mostró sonriente y entusiasmó a más de uno en redes sociales pero, finalmente, se volvió a lesionar y quedó fuera del comienzo del nuevo Campeonato Nacional por un desgarro.

Pese a ello sigue con su entusiasmo vía redes sociales. “¡Vamos, Cacique!”, puso en sus historias de Instagram mostrándose en sintonía de TNT Sports.

Cabe recordar que mientras duren las cuarentenas, los jugadores que no están citados no pueden estar ya en el estadio donde se desarrolle un partido. Blandi y el resto de los lesionados dijeron presente en el Estadio Nacional para la Supercopa y es recordada la imagen del palco donde estaba Jorge Valdivia, Óscar Opazo y compañía para el duelo del Cacique ante Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional pasado, pero, por ahora, todo el “personal no esencial” lo debe seguir desde casa.

El posteo de Nicolás Blandi en Instagram mientras jugaba Colo Colo.

