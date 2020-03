Mouche se mosquea ante tanta pregunta por el técnico: “Respeto a la persona que está a cargo, es la última vez que hablo”

Pablo Mouche fue una de las figuras de Colo Colo en su triunfo ante Athletico Paranaense pero, de todas formas, se mosqueó por las insistentes preguntas sobre el futuro de la banca del Cacique.

“No sé si me escuchaste, pero ya fui bastante claro: respeto a la persona que está al frente de este grupo y que lo agarró en una situación difícil. Es mi entrenador, viene a trabajar todos los días con nosotros, nos da las herramientas, está haciendo un trabajo espectacular junto con nosotros para salir de este momento”, comentó el zurdo.

“No me tengo que preocupar de quién será mi entrenador el día de mañana, no es una pregunta para mí. Mi entrenador es el señor que está acá al lado (apunta a Gualberto Jara), sea el tiempo que sea necesario y en el que los directivos tomen la decisión. Si quieren le preguntan a otro compañero o a otro directivo, es la tercera vez que hablo de lo mismo y no lo haré de nuevo. Tengo que demostrar que estoy para jugar y punto”, lanzó luego.

Colo Colo busca entrenador “en el extranjero”, según manifestó Aníbal Mosa, pero el triunfo en la Libertadores les da margen para negociar.