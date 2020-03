Mosa da pistas sobre el nuevo DT de Colo Colo: “Está en el extranjero, pero aprendimos a ser más prudentes”

Aníbal Mosa quedó chocho con el triunfo de Colo Colo sobre Athletico Paranaense. “Contento por lo que mostró el equipo, el nivel, las individualidades, estamos muy contentos no sólo por ganar sino por desarrollar este evento con 30 mil personas de forma tranquila en un día complejo para el país. Darle las gracias a la gente que asistió. Una noche redonda. Me gustó Bolados en el primer tiempo, el Torta (Opazo), César Fuentes, Leo Valencia, Mouche, hubo varios puntos altos”, manifestó el presidente de Blanco y Negro.

Tras ello, habló del proceso de la búsqueda del nuevo DT y para cuándo estará. “No lo sabemos, así como dijo Harold (Mayne-Nicholls) estamos trabajando y Gualberto (Jara) estará a disposición de la institución. Él tiene experiencia y hoy demostró eso, contento por los jugadores, por todos, no veníamos de un buen andar (…) Nos tomaremos el tiempo que sea necesario, debemos ver cuáles son sus pergaminos, la visión de Marcelo Espina. Nos gustaría lo más rápido posible, pero no nos vamos a apurar. No nos complica hablar de nombres, pero no ayuda a las negociaciones. Una vez que haya decisiones, sabrán”, manifestó.

“Estamos en la misma línea, vamos a buscar un técnico de los mismos pergaminos. Hay pocos técnicos que están disponibles con ese currículum, pero sí debe ser una persona con espalda, haber jugado Libertadores, dirigido equipos grandes, acá se vive bajo presión (…) Yo creo que será extranjero. Con el respeto que tenemos por el medio local hemos visto, pero el entrenador de Colo Colo está afuera”, profundizó dando algunas pistas.

Finalmente, confesó que “de lo de Scolari aprendimos a ser más prudentes. Quisimos ser muy transparentes y nos criticaron. A lo mejor si no íbamos, nos criticaban igual. Era un costo al ir a buscar uno de los mejores entrenadores del mundo. Hicimos el trabajo y estamos tranquilos”.