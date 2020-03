Miguel Pinto respalda a su DT: "Nos debemos a muerte a Gualberto y estamos agradecidos de él por sacarnos adelante en un momento que era difícil"

Mientras los diferentes equipos le entregaron pautas a sus jugadores para mantener el estado físico y realizar estrictos ejercicios en sus casas, Colo Colo además tiene otra problematica: buscar entrenador.

En ese contexto, el portero Miguel Pinto habló con Radio Cooperativa sobre el momento que viven. "Nosotros nos debemos al cuerpo técnico que está en este momento, el equipo ha trabajado para sacar los malos resultados adelante y Gualberto ha hecho muy bien las cosas", aseguró.

Sobre la llegada de un estratega nuevo en reemplazo de Mario Salas, el guardavallas cuenta que "no he tenido ninguna información, no nos han dicho absolutamente nada, entonces, opinar de algo que aún no nos dicen... la verdad es que siempre me resto de ese tipo de opiniones" .

En todo caso Pinto le vuelve a poner una ficha a Jara. "Nos debemos a muerte a Gualberto y estamos agradecidos de él por sacarnos adelante en un momento que era difícil. Estamos contentos con Gualberto, somos un equipo con jugadores individualmente magníficos y él ha sabido utilizarlos de buena manera", afirma.

Agregando que "si seguimos con él, maravilloso. La dirigencia nos dirá qué va a suceder con el tema del cuerpo técnico más adelante".