Miguel Pinto ni ahí con Lobos y Herrera: "Van a seguir criticando, hasta fin de año y más adelante"

Un optimista Miguel Pinto se plantó en diálogo con Radio ADN para destacar el trabajo hecho por Colo Colo en lo que va de pretemporada y apuntar a los principales objetivos del Cacique para el próximo año. El arquero formado en Universidad de Chile además rechazó las críticas que ha recibido por su origen de parte de Johnny Herrera y Eduardo Lobos.

"Van a seguir criticando, hoy, mañana y pasado, y hasta fin de año y más adelante también. Tengo una trayectoria bastante larga, creo poder manejar este tipo de situaciones y solamente le tomo atención a las cosas que verdaderamente pueden sumar", sentenció el golero de 36 años, que llegó al Cacique a pelear la titularidad con el joven Brayan Cortés.

"Me lo tomo como todo profesional y como el profesional que he sido durante toda mi carrera, la misma pelea que he tenido con los demás arqueros, que he tenido que luchar la posición de titular. Me siento muy bien físicamente y con mucho ánimo, y muy entusiasmado con lo que se viene para Colo Colo de aquí en adelante", reflexionó.

El trabajo hecho por Mario Salas abre las expectativas en torno a lo que pueda realizar el Cacique durante 2020. "Toda idea de juego tiene sus inconvenientes al principio, se necesita tiempo. Pero me ha sorprendido bastante la forma de microciclos de entrenamientos que se han hecho", valoró.

"La verdad es que mis compañeros están al cien (por ciento), da gusto verlos entrenar y verlos jugar. Ayer tuvimos un amistoso con el Sifup y fue un gusto ver jugar al equipo, porque se ve lo que Mario quiere expresar en la cancha y los jugadores lo tenemos claro", completó el ex golero de la selección chilena.