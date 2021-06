DT de Santos Laguna cuenta con Ignacio Jeraldino ante interés de Colo Colo: "Está considerado por nosotros"

La posición de centrodelantero sigue siendo tema en Colo Colo por la insistencia del entrenador Gustavo Quinteros en buscar uno en este mercado de fichajes, siendo Ignacio Jeraldino el último nombre que surgió entre las posibilidades ante la poca continuidad que tiene actualmente en Santos Laguna.

Con respecto a esta situación, el entrenador del equipo mexicano, Guillermo Almada, fue contundente y afirma que cuenta con el delantero para la próxima temporada. "Está considerado por nosotros. Quizá no tuvo mucha continuidad, porque otros jugadores hicieron goles y estaban por delante de él. Pero va a continuar con nosotros", dijo a ADN Deportes.

Sin embargo, el técnico uruguayo no descartó la posibilidad de su marcha en caso de un contacto del Cacique. "Si el club entra en una negociación con Colo Colo, ahí es distinto. No he conversado con Ignacio Jeraldino y capaz que quiera tener más continuidad. Pero sí es jugador del Santos", puntualizó.

Almada enumeró las virtudes del atacante que brilló con Audax Italiano hace un par de campañas en el Campeonato Nacional. "Él es un gran futbolista y un gran ser humano. Se entregó de la mejor manera y aunque quizá no pudo reencontrar su capacidad goleadora, estamos seguros de que la va a aportar".

Jeraldino tuvo un gran 2019 con el cuadro itálico al marcar 11 goles en 22 encuentros, lo que le valió su pase al Atlas pero su rendimiento no fue el esperado para pasar a Santos Laguna. En total, desde su arribo al fútbol mexicano, el delantero de 25 años solo ha podido marcar tres tantos.