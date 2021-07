Torta Opazo se resigna con la partida de Martín Rodríguez: "Son oportunidades únicas y tiene que aprovecharla"

Colo Colo tiene poco que hacer para evitar la salida de Martín Rodríguez, uno de los jugadores más importantes que ha tenido en esta recta inicial del Campeonato Nacional. El Altay SK, recientemente ascendido a la primera división de Turquía, está cerca de llevárselo luego de una oferta muy difícil de ser rechazada.

Dentro del plan saben que el futuro del delantero está lejos de Macul y saben que será alguien complicado de sustituir. "Una baja sensible. Todos sabemos la calidad de jugador que es. Es lamentable para el grupo, pero en lo personal desearle lo mejor. Son oportunidades únicas y tiene que aprovecharla. Todos lo apoyamos y estamos felices por él", expresó Óscar Opazo en conferencia de prensa.

El Torta reconoce que Tin ha sido una de las figuras del club pero confía plenamente en la plantilla alba. "Es un jugador distinto y por eso mismo duran tan poco en los equipos. Le deseo lo mejor. Somos un plantel amplio, lo hemos demostrado y confío mucho en el trabajo que estamos haciendo día a día", añadió.

Opazo, además, no se ve como el reemplazante en la posición de su hasta ahora compañero. "Un par de veces me tocó jugar arriba, pero creo que mi posición es lateral o lateral volante. De extremo hay compañeros que están capacitados para reemplazar a Martín en ese lugar. No me despierta mucho interés ser su reemplazante, porque considerado que hay otros compañeros que pueden hacerlo".

Queda por ver cuándo se da la oficialización del fichaje de Rodríguez que marque su salida de Colo Colo. Seguramente el jugador ofensivo no entre en los nominados por Gustavo Quinteros para el partido de este sábado ante Audax Italiano.