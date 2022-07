Colo Colo visitará a Internacional de Porto Alegre este martes desde las 20:30 horas en el estadio Beira-Río, por un boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La ventaja de 2-0 en la ida abriga esperanzas para el Cacique, al menos ante los ojos de Mauricio Israel, que apuesta por la clasificación de los Albos en suelo brasileño.

El conductor de Círculo Central cree que el técnico del cuadro popular, Gustavo Quinteros, ha sabido sopesar el escenario internacional. "Tengo la esperanza de que clasifique Colo Colo porque Quinteros aprendió la lección de lo que le sucedió en Copa Libertadores y eso se vio reflejado en el partido de ida con Inter, que venía de 14 triunfos consecutivos", sentencia.

Pero el periodista también pide cautela para aprovechar la victoria del encuentro de ida. "Es un resultado complicado, porque te hacen un gol y se te viene todo el nerviosismo encima. Pero creo que Colo Colo tiene equipo para pasar a la próxima ronda y tengo toda la esperanza de que así sea", advierte.

En ese sentido, la experiencia del primer semestre no fue la mejor. "Fue un fracaso la Copa Libertadores. Esto ya es un premio de consuelo y si queda eliminado del premio de consuelo, quiere decir que Colo Colo no está para las ligas internacionales, y es lamentable. Yo pienso que sí está, pero si pierde, quedará demostrado que estoy equivocado", reflexiona.

El presentador no se deja llevar por quienes hablan de poner todos los huevos en la canasta del torneo local. "Colo Colo tiene que aspirar a todo. Aquí no se puede estar poniendo objetivos. Para mí, cuando un técnico habla de un objetivo primordial, es excusa. Y Colo Colo no es un equipo que tenga excusas: no tiene excusas y debe ser protagonista donde sea".

El árbitro argentino Darío Herrera dirigirá la revancha entre Albos y Colorados. La victoria, el empate o una derrota por la mínima diferencia le darán el pase al Cacique. Si Inter gana por dos goles de diferencia, habrá definición de tiros desde el punto penal. Y si gana el local por un marcador más expresivo, se meterá entre los ocho mejores.