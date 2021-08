Colo Colo logró un importante triunfo ante Curicó Unido y sigue firme en la lucha por el liderato del Campeonato Nacional. Los albos se impusieron por 2-0 en un partido donde sufrieron más de lo esperado y, para colmo, perdieron a Matías Zaldivia.

El defensor, pieza clave para Gustavo Quinteros, tuvo que abandonar el encuentro luego de sentir molestias en su pierna. Y si bien el cacique todavía no entrega el parte médico sobre su estado, las cosas no pintan para nada bien.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN, Danilo Díaz analizó lo ocurrido con Colo Colo y, además que ponerlos como candidatos al título, advirtió de lo sensible que puede ser la baja del zaguero en caso de tener un problema grave.

Zaldivia debió salir con molestias y es duda en Colo Colo. Foto: Agencia Uno

"Se armó, está en la pelea y tiene una columna vertebral", lanzó el periodista antes de entrar con todo al meta del defensor. "Colo Colo depende mucho de Zaldivia, le da orden y una salida clara", destacó.

De hecho, para Díaz los albos tardaron solo segundos en sentir su ausencia. "Ayer cuando salió se notó, es más desordenado. Ni Peluca (Maximiliano Falcón) ni (Emiliano) Amor son muy dotados con la pelota y los albos funcionan con una salida, se enredaron".

Dejando de lado la última línea, el periodista adelantó el nuevo esquema que debe utilizar el cacique si llega Marcelo Moreno Martins. "De nueve, con (Iván) Morales abierto por la izquierda. (Leonardo) Gil juega, (Marcos) Bolados juega. Creo que pierde un mediocampista de contención. Pero plantel tiene".

De hecho, para Díaz lo del actual artillero albo puede destacar más jugando cargado a las bandas. "Morales no es nueve nueve, no juega de espaldas", lanzó para finalmente dar su categórico motivo por el que el boliviano debe ser estelar. "Estar 10 años en la primera línea del fútbol sudamericano no es menor".